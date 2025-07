Dani “La Chepi”: “Pasé tiempos muy difíciles”

Daniela Viaggiamari, Dani “La Chepi” para los amigos, convive con cinco perros que hacen travesuras mientras hablamos: “Dan más trabajo que mi hija”, dice Dani entre risas. Por lo menos Isabella no madruga porque va de tarde al colegio, la despierta a las 9 y recién logra que se levante a las 10.30. “Pará mamá, ¿qué apuro hay?”, dice la niña con la tranquilidad de un monje Zen. La vida cotidiana de “La Chepi” tiene elementos de una comedia que toda madre reconoce y “El novio de mamá”, la película familiar que estrenó la semana pasada en la que comparte elenco con José María Listorti, Jorgelina Aruzzi y Alex Pelao, también. Allí es Lucía, una mujer viuda con dos hijos, un nuevo novio muy particular y un sueño profesional postergado. Pero nosotros sabemos que la vida da revancha, y Dani también.

Actriz y cantante, laburante todoterreno, remadora olímpica de la comedia, puede ser la cocinera más amada de “Masterchef”, la gran voz de tango menos pensada, una madre conmovedora en la serie “Cromañón”, cierta dudosa vecina en “El encargado” y la protagonista de la única película familiar argentina que se enfrenta a los tanques infantiles en estas vacaciones invernales. La que puede, puede.

Noticias: Hace tiempo que no se estrenaba una comedia familiar nacional en vacaciones de invierno, algo que en nuestra infancia era un clásico. ¿Hubo nervios en la previa?

Dani “La Chepi”: ¡Sí, un montón! Y eso que yo hago mucha terapia desde que tuve ese episodio donde aparentemente de un día para el otro, aunque uno esas cosas ya las va trayendo y no se da cuenta, tuve que dejar todo y alejarme de las redes. Mucha gente decía: “Esto es un invento para tener más vistas” y yo estaba medicada hasta la cabeza sufriendo de trastorno de ansiedad derivado en depresión. Lo que pasa es que no parás jamás, seguís y seguís hasta que chocás, un auto de Fórmula 1 se detiene en boxes para cambiar los neumáticos, yo no lo hice y fueron tiempos difíciles. Me lo pasaba viajando a Uruguay para filmar la serie “Cromañón”, viendo con quién dejar a la nena, armando contenido para las redes, criando sola y pidiéndole ayuda a todo ser vivo que no me cobre (risas) Fue muchísimo y me caí. Ahora puedo distinguir, gracias a todas las terapias que hago, porque mi psiquiatra conmigo ya debe haberse comprado un terreno en Nordelta (se ríe) ... pero yo aprendí a distinguir la ansiedad linda de la nociva. Igual yo me estreso por todo, es una lucha constante. ¿Sabés que me dijo Isa cuando estrenamos? “Mamá, disfrutá de este momento porque te lo merecés y pasa muy rápido”. ¡Once años tiene!

Noticias: Algo que me gustó de la película es que su personaje lleva la parte más emotiva, es una viuda que postergó su profesión de chef para criar y acompañar a sus hijos. No es la Chepi haciendo chistes, es una composición. ¿Cómo lo trabajó?

Dani: Un par de periodistas me dijeron: “Estás seria en la película”. Y claro, ¡justamente esa es la idea! Salir de lo que la gente está acostumbrada a ver de la Chepi porque Lucía es un personaje, date cuenta amigo (risas) Es la única de la película que encarna la realidad, cualquier mamá va a entenderla porque debido a circunstancias de la vida se hace cargo sola de la familia y justamente por eso postergó sus sueños como le pasa a mucha gente. Algunos no lo saben, pero vengo actuando desde hace muchísimo tiempo, no me perdí ni una sola tira de Cris Morena, estuve en todas, nombrame la que quieras y ahí trabajé. Siempre era “la ex de …”, desde entonces soy muy amiga de Damián de Santo, cada vez que aparecía decía: “¿Quién es mi ex? Dani!”. “Amor mío”, “Bella y Bestia”, cada vez que Damían tenía una ex esta piba aparecía por ahí (risas) Hice un par de películas independientes, una con Diego Pérez llamada “Diez menos”, y otra dirigida por Andrés Paternostro, “La boleta”, pero por primera después de tantos años esta es mi primera peli comercial, desde los 16 vengo actuando y tengo 45.

Noticias: ¿Siente que hay un prejuicio con los actores que se hacen conocidos por medio de las redes?

Dani: Mirá, el otro día lo hablaba con Alejo, el Pelao y esas cosas pasan. La mayoría te deja comentarios con la mejor porque saben que uno la rema desde hace años, pero otros te tiran: “Ay, ahora hacen películas los influencers”. Por ejemplo, yo al Pelao lo conozco desde hace un montón, cuando hacíamos eventos, se formó con Pepe Cibrián, es actor, bailarín, cantante, ahora participó en la segunda temporada de “División Palermo” y está genial en “El novio de mamá”. Se luce un montón en la dupla con Jorgelina Aruzzi, que es una comediante número uno de la Argentina, no es un improvisado. Yo me río bastante con algunos comentarios, pero mirá si googleran un poco antes de decir esas pelotudeces ...(risas)

Noticias: Hace un tiempo entrevistamos a Rada y justamente comentaba que las redes fueron su herramienta para gestionar su carrera y llegar al público. ¿A usted le pasó un poco lo mismo?

Dani: Sí, yo me quedé sin laburo en el 2015 cuando estaba en “Los 40 Principales”, en pleno diciembre, ¿te acordás del escándalo que fue eso? Echaron a medio mundo de ahí y de Continental porque eran los mismos dueños, a Víctor Hugo Morales no lo dejaban entrar a la radio, fue terrible. Yo laburaba con Iván de Pineda en la primera mañana y de un día para el otro “chau”. Faltaban dos minutos para fin de año cuando me rajaron, ¿quién me iba a contratar? ¡Pasé por 20 radios en 10 años más o menos! ¿Sabés por quién me volqué a las redes sociales? Por Nati Jota, yo trabajaba con ella y me dijo: “Yo sé que no te gustan las redes, pero mandate, hacete unos videos en Instagram, sos humorista, sos actriz, te va a ir bien”. Así arranqué, contando que no tenía laburo, con la nena corriendo y un celular gadorcha (risas) Hubo mucho sandwich de fideos y videos que no se podían ni editar. Hasta que un día pasó algo...

Noticias: No me haga una de suspenso que estoy re enganchada, siga nomás

Dani: Pasó que una gran amiga, la bailarina Soledad Bayona, me habló de Cacho Castaña y de la apertura de Café La Humedad. Yo sabía que ese era el sueño de Cacho porque había visto una entrevista suya con Fantino donde decía: “Yo quiero abrir un barcito, que vengan otros cantores y cuando quiera, si tengo ganas cantar yo también”. Sole me contó que se venía una audición para encontrar cantantes y fui. ¡No sabés lo que era! La fila daba vuelta la manzana. Obviamente nadie tenía idea de que yo ya era una piba con algunos seguidores, a Cacho le importaban cero las redes, nunca tuvo. Fui con mi hija a la audición, no tenía donde dejarla. La nena subía y bajaba del escenario, de los nervios me equivoqué la letra de “Naranjo en flor”, el cantor me corrigió y yo no sabía dónde meterme, imaginate. Pensé que no me llamaban nunca más, había pedido ropa prestada, tenía un corte de pelo hecho con un hacha, más o menos, no sé cómo ese hombre me eligió entre mil personas.

Noticias: Si la eligió Cacho Castaña fue por algo, usted ya era cantante aunque no se la creyera tanto

Dani: Eso sí, ¿sabés como me bautizó? Manicomio. Siempre me decía (imita la voz de Cacho): “¿Qué hacé, Manicomio?” (risas). Con Café La Humedad volví a tener un laburo, no era tanta guita, pero me servía para pagar las cuentas y comprarle cosas a Isa. Gracias a eso empezaron a aparecer notas con el título: “¿Quién es la youtuber que eligió Cacho para acompañarlo”... yo nunca fui youtuber, pero bueno. De ahí fui derecho a cantar con Cacho en el Conrad de Punta del Este. Primera fila: Susana Giménez, Teté Coustarot, el Negro Oro y todas las ex de Cacho. Susana me decía: “Pero que linda, que flaquitaaaa”. ¡Flaquita por no comer estaba! (risas) Después de muchas vueltas y algunos giros inesperados las cosas se fueron dando. Hice una carrera, llegué a la tele, estuve en “Masterchef”, ahora estrenamos una película con Listorti. Siempre le digo a mi hija: “Mientras te esfuerces y no jodas a nadie ni te metas en quilombos, a veces las cosas llegan”.

Noticias: Momento polémico, el Cangrejo Sebastián (Listorti) no soltó entradas para “La Sirenita” y hubo que recurrir a Úrsula (Evelyn Botto)?

Dani: (Se ríe) No, pobre Josema, nos invitó justo para algunos días en los que no podíamos ir porque Isa está haciendo el curso de ingreso a otro colegio, se portó bien el cangrejo. Lo que pasa es que con Evelyn nos une una amistad desde hace 13 años, la conocí antes de estar embarazada de Isa, y a las dos nos ponemos felices de los logros de la otra. Mi hija la ama, para ella es su tía Eve, le mostré videos del saludo final como Úrsula y gritaba emocionada: “¡Ma, es a la que más aplauden!” Es una persona increíble, se merece todo, se lo ganó solita, fue creciendo de a poco y este personaje parece escrito para ella. Te cuento que pensamos ir a la última función del próximo domingo para después poder salir a comer un pancho las tres y hablar de la vida. Con jugo de naranja porque no tomo alcohol desde hace años. Y también vamos por Josema, ¡eh! Cuando se supo que era el protagonista de “El novio de mamá” me preguntaban si iba a hacer uououoooo (nos reímos). No subestimemos, primero “Matilda” y ahora “La Sirenita”, la está rompiendo. Hay que animarse a otras cosas, yo en esta película por primera vez me veo y me gusto. Obviamente me critiqué la nariz, los dientes y las ojeras de una piba de 45 años, pero pude ver al personaje, vi a Lucía.