12 horas para sobrevivir-el inicio

Una especie de homenaje al horror clase B de hace años, con no pocos elementos de sátira social

Por Leonardo D’Espósito

***1/2 En este filme se narra cómo se llegó a ese “día de la expiación” donde todo crimen está permitido en el universo distópico creado por James DeMonaco.

Lejos de la muy buena tercera parte pero en modo alguno mala, la película es en realidad una especie de homenaje al horror clase B de hace años, con no pocos elementos de sátira social (no cómica, por cierto, aunque no falta humor negro) contundente.

(EE.UU., 2018) Terror. Dirección: Gerard McMurray. Con Y’lan Noel. (SBP).