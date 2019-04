Cristian Ritondo, el nuevo elegido de Mauricio Macri

Por Carlos Claá

Tres años después de haber sido nombrado ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo se muestra satisfecho, pero agotado. Su cargo fue el trampolín para que Mauricio Macri lo eligiera para liderar la lista de candidatos a diputados en el distrito más poblado del país, pero también sintió el desgaste de la función.

“Cuando volvamos de La Plata, nuestras familias nos van a recibir como si viniéramos de Vietnam”, se ríe el vocero de Ritondo y el ministro se contagia: “Lo bueno es que si mi mujer me acompañó hasta acá, todo lo que venga, va a ser un trámite”.

Tras el anuncio de alejamiento de Emilio Monzó, Ritondo se convirtió en uno de los pocos peronistas amarillos que conserva buena sintonía con el entorno íntimo del Presidente.

Noticias: ¿Cómo fue el ofrecimiento de la candidatura?

Cristian Ritondo: Hablé con María Eugenia (Vidal) y me dijo que estaba la idea. Después me llamó Marcos Peña a la Casa Rosada y me dijeron que era un reconocimiento a mi laburo. Yo ya había planteado que me iba a ir de Seguridad, porque te exige estar disponible 24 horas, los 365 días del año.

Noticias: La seguridad se convirtió en el eje de campaña.

Ritondo: Sí, porque se hizo un buen trabajo. Es que, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico fue un compromiso de la campaña anterior y se cumplió.

Noticias: Pero también lo fue luchar contra la inflación.

Ritondo: Acá hubo una decisión política de pelear contra las mafias, contra los barras y contra “el Pata” Medina, por ejemplo. En economía teníamos otros vaivenes. Es un proceso más lento, que depende de factores externos, también. Nosotros hicimos un análisis cuando entramos y pudimos llevarlo adelante.

Noticias: ¿Se siente el peronista favorito de Macri, en un momento en que los otros se van?

Ritondo: Nosotros venimos trabajando con Mauricio desde 2002. Como presidente de la Legislatura era el número tres después de él y Horacio (Rodríguez Larreta). Cuando María Eugenia me invitó a participar en la Provincia lo hizo para que sea su vice, después no pudo ser por un tema de alianzas, para que entre el radicalismo. La verdad es que creo que ellos no piensan la lógica de peronistas, radicales o PRO, sino como un grupo de trabajo. Yo soy peronista, pero desde hace 17 años que hago política acá. Otros, en nombre del peronismo, han hecho un desastre en la Argentina.

Noticias: ¿Habla con los dirigentes peronistas?

Ritondo: Con todos los intendentes. Y de los candidatos, con Urtubey fuimos diputados entre 2003 y 2007. Con Sergio Massa hablo y tengo relación por WhatsApp: tiene mucha presencia en la Provincia. Y a Lavagna y Pichetto los conozco mucho.

Noticias: ¿Qué le conviene hacer al PJ en las próximas elecciones?

Ritondo: El peronismo tiene que hacer una autocrítica muy fuerte de la década que gobernó.

Noticias: Habla del kirchnerismo.

Ritondo: El kirchnerismo, sí. Pero también el peronismo, porque muchos fueron parte de ese armado.

Noticias: ¿Quiénes?

Ritondo: No importa. Lo que yo digo es que el peronismo tiene que hacer una autocrítica de lo qué pasó. Porque fueron funcionales al kirchnerismo.