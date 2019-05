Por Leonardo D’Espósito

****1/2 Esta película es única, en serio. Véala aunque al principio crea que no le gusta, porque cuando termine, no la va a poder olvidar. Se trata de un musical atípico, con mucho de heavy metal, que narra la infancia y la adolescencia de Juana de Arco, todo interpretado por actores no profesionales.

La dirige uno de los realizadores más excéntricos del cine contemporáneo, el francés Bruno Dumont, que ha reflexionado en más de una ocasión sobre el fenómeno de la vocación –o la locura– religiosa en otros tonos. Pasó con la oscura “Hadjewich” y con la increíble “Fuera de Satán” (la segunda, también en Qubit).

Aquí decide tirar la casa por la ventana, esquivar ese estilo controlado e hipercorrecto de sus películas anteriores y contar con absoluta libertad narrativa y formal un cuento hermoso. Pruebe, es un cine que vale la pena volver a disfrutar.

Mirá el trailer:

(Francia, 2018) Musical. Dirección: Bruno Dumont. Con Lise Leplat Prudhomme. Qubit.TV.