Miguel Ángel Pichetto: “La traición no es algo degradante”

Por Rodis Recalt

Miguel Ángel Pichetto no para de caminar por los pasillos de su despacho en el Senado de la Nación. Atiende el teléfono y recibe a otros diputados y senadores que se acercan a saludarlo. En la entrada tiene un busto de Perón y otro de Evita, las dos figuras fundacionales del justicialismo. Hoy tiene la chance de llegar a la vicepresidencia de la Nación, pero no será de la mano del PJ, sino de Mauricio Macri, el líder de un partido político que tiene mayor identificación en sectores que se consideran antiperonistas. Este experimento despertó en el exterior la misma curiosidad que en su momento generó el gobierno de CEOs del macrismo. ¿Cómo será la dinámica de este ensayo electoral?

Pichetto recibió a NOTICIAS en su despacho apenas terminó la conferencia de prensa en la que anunció que aceptaba ser compañero de Macri en las próximas elecciones y habló de su mirada sobre la traición, el componente antiperonista de Cambiemos, sus críticas hacia Macri, las críticas de Macri hacia él y la posibilidad de bailar y hacer campaña con globos en reemplazo de la marcha peronista.

Noticias: ¿Por qué cree que lo eligieron a usted?

Miguel Ángel Pichetto: Tiene que ver con la apertura de Cambiemos, tiene que ver con la visión de incorporar una parte del peronismo.

Noticias: El macrismo tiene un componente muy fuerte de antiperonismo…

Pichetto: Bueno, los acuerdos se hacen siempre con los diferentes. Basta analizar el de La Moncloa, el otro día lo escuchaba a Felipe González. Él no pensaba igual que (Santiago) Carrillo, que era comunista, ni (Manuel) Fraga Iribarne que era ultrafalangista, de la derecha extrema española. El Presidente sabe quién soy y qué es lo que pienso sobre los temas.

Noticias: Como el desafuero de Cristina, al que se opuso…

Pichetto: Sí, claro, de Cristina y de Juan Pérez. Cuando haya sentencia y se hayan agotado los recursos, procederá el desafuero porque además la Ley de Fueros no protege de ninguna manera la imposibilidad de que el juicio avance desde el primer día y termine el último día.

Noticias: ¿Por qué dijo que sí?

Pichetto: Porque lamentablemente mi partido, al que pertenecí durante mucho tiempo, nunca me miró. No lo hice con rencor, ni con odio, lo hice pensadamente. Y dije que sí porque Macri comparte conmigo una visión del mundo.

Noticias: Usted fue crítico del endeudamiento de Macri y ahora lo acompaña en la fórmula.

Pichetto: Bueno, no había otro camino. Lo que yo analicé en ese momento fue que a mí me parece que había margen todavía en el sector privado para ir a la búsqueda de lo que necesitaba la Argentina.

Noticias: Macri también lo criticaba y lo ponía como ejemplo de que en la política argentina “son siempre los mismos”. ¿Qué dice de eso?

Pichetto: En primer lugar, siempre he estado dentro del ámbito de mi partido, no salté de partidos. Esto es una decisión pensada, razonada y además necesaria en el marco de una polarización que se va a dar en la Argentina, donde hay que ponerse de un lado o del otro. Seguramente voy a recibir críticas, algunos me van a hablar de traición….

Noticias: ¿Esto es una traición?

Pichetto: La traición no es un concepto depreciado y degradante para mí, yo no tengo la mirada muy primaria y elemental sobre ese concepto. La traición siempre es un punto de fractura con el pasado.

Noticias: Una persona católica podría entender la traición como la de Judas a Jesús.

Pichetto: En política no hay un plano moral, eso es un plano más espiritual. En política, digamos, los procesos de avance de las sociedades muchas veces se dan sobre hechos de fractura.

Noticias: ¿Hizo un luto por perder parte de su identidad peronista?

Pichetto: No, yo nunca pude llorar en un velorio. No pude llorarlo a mi padre, tengo muchas horas de terapia arriba. No hay luto para mí.

Noticias: ¿Pero procesó esto como una pérdida?

Pichetto: No, tampoco tengo un sentido de pérdida. A veces creo que hay métodos o formas que yo dejé de sentir, que me pertenecen o que son parte de eso, no quiero ser parte de eso.

Noticias: Usted votó a favor de las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF y el gobierno que va a integrar ahora las criticó muchísimo. Algunas fueron muy costosas y continúan los juicios, como YPF.

Pichetto: Son cosas que habrá que resolver y por supuesto ahí los abogados del Estado tienen que trabajar de la manera más eficaz para tratar de evitar costos suplementarios a esa estatización, que se resolvió medianamente bien.

Noticias: ¿Cómo se ve haciendo campaña con globos, al estilo Durán Barba?

Pichetto: Yo me voy a someter al equipo de campaña con mi impronta y mi estilo. Soy un tipo que no soy una oda a la alegría (risas). Y me molesta mucho el hiperoptimismo. Tengo más bien un planteo realista. No me gusta bailar porque los hombres duros no bailan, pero bueno, me voy a adaptar todo lo que pueda.

Noticias: ¿Bailaría si se lo piden?

Pichetto: He bailado en otros momentos más difíciles.

Noticias: No es el prototipo de candidato que elegiría Durán Barba: no es mujer y tiene más años que el Presidente.

Pichetto: Yo creo ser joven porque hay jóvenes que son viejos y hay viejos que tienen una visión moderna y yo creo que soy un hombre moderno. Además, porque siempre pienso de cara al futuro y no al pasado, así que soy un hombre moderno.