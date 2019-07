Planeta hostil

Por Leonardo D’Espósito

**** Seis episodios sobre los lugares más hostiles de la Tierra, que muestran su vida silvestre, sus peligros, y las chances de sobrevivir.

Presentada por el experto en supervivencia Bear Grylls, tiene el encanto que siempre destilan los documentales sobre la vida natural realizados con la tecnología de hoy y también bastante crueldad.

No, no es para chicos muy chicos porque mamá Natura no es precisamente una dulce señorita.

Mirá el tráiler:

(EE.UU., 2019) Documental. Creada por Tom Hugh Jones. Presentada por Bear Grylls. FoxPlay/NatGeo.