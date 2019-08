Qué significa que el default sea selectivo

Por Santiago Llull

Un défault selectivo es cuando se incumple con uno o más vencimientos de deuda. Es selectivo justamente porque se le cambia las condiciones de pago a una parte de la deuda. Es una de las calificadoras de riesgo que colocó la nota SD (selective default), como un “Veraz global” avisa al mundo la posibilidad de que la Argentina no cumpla con su deuda.

En 2001, la Argentina decreta el no pago de la deuda externa. Durante un tiempo se pensó la idea de las calificadoras de riesgo autóctonas, realmente hace mucho daño una mala nota al país. El riesgo país era menor en 2001 , la inflación no existía, fue el corralito el que detonó la ira de la clase media. El otro grave inconveniente era que la economía provenía de la convertibilidad y, por ende, no estaban encajados los dólares . Se le prestaban pesos y los convertías a dólares. Los fondos money market en ese 2001 retiraron el 80% de los bancos locales. La otra gran diferencia es que la tasa de pesos era muy inferior en 2001, a rededor del 26%. Los plazos fijos valían entre 7% y 14% en pesos y 6,5% y 12% en dólares. Los precios de los bonos actualmente reflejan precio de default.

En 2014, la entonces Presidenta dejó de pagar luego de la reestructuración de la argentina. Posiblemente existieron errores políticos y jurídicos que costaron mucho dinero y se entró en default, a pesar de tener el dinero. Muchas cláusulas impidieron el pago y el juez Thomas Griesa sentenció a la Argentina a manos de fondos buitres.

*Economista.