★★ 1/2 Una chica que está muy mal porque cortó con el novio manda al ex mensajes de texto que terminan en el teléfono de un periodista que, texto a texto, se enamora de ella. Él después tiene que entrevistar a Céline Dion y esa es la chance para conocerla a ella. Ya se imaginan un poco todo, ¿verdad? No, no, no crea, no es que Amor al primer mensaje sea una “mala” película en el sentido en que uno quiera huir del cine. No pasa por ahí: pasa porque, bueno, no pasa nada. Si no fuera que Priyanka es muy linda de ver (esto es cine, tenemos que querer dejar la mirada en la pantalla por alguna razón) y que no hay un solo momento en el que las cosas se deslicen hacia lo incómodo, no habría nada aquí. Aunque no nos gusta decir que un film “sirve para”, este podría llegar a ser ideal para primera salida con crush previamente definido.

