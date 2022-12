Desencantada

★★★★ Es totalmente increíble que la secuela de una de las mejores películas del Disney no (del todo) animado de los últimos quince años se haya estrenado directamente en su plataforma de streaming. Porque es una película que requiere -por detalle, por humor, por despliegue- disfrutarse en la pantalla grande. El filme muestra qué pasa con Giselle unos cuantos años después de su radicación en el “mundo real” tras dejar el universo de cuentos animados en el que vive. La comedia funciona bien (qué bueno es James Marsden siempre en estas lides) pero la historia familiar (ex princesa buena se vuelve madrastra mala hasta que descubre la verdad del amor) es menos interesante que la del verdadero cuento de hadas: la lucha del hombre contra el tiempo. Es una buena película que nos dice que la fantasía y la realidad no deberían cruzarse para cumplir cada una su función.

