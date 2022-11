La Princesa

★★★★ La idea es mezclar un cuento de hadas, un melodrama medieval y una película de artes marciales y no creerse ninguna de las tres. El defecto, en todo caso, consiste en eso último: la idea constante de que es todo una gran broma, aunque no falten elementos dramáticos. Aún así, el juego de mezclar géneros funciona incluso si la idea de una princesa aparentemente frágil pero educada a lo Kill Bill en las artes marciales más sofisticadas permite que la acción no se detenga nunca y los defectos de la película pasen muchas veces inadvertidos. De hecho, todo se vuelve bastante sangriento -pero, repitamos, desde la ironía, más gracioso que terrible- a medida que crecen las acciones. Sí, hay mucho, muchísimo lugar común, pero los actores no pierden la perspectiva lúdica del asunto.as. Sí, muy negro todo, pero tremendamente divertido.

