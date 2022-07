★★★★ Si lo vieron en Top Gun-Maverick, habrán notado que Val Kilmer (ese actor que desmayó mujeres en todo el mundo, ese actor que se destruyó y se enfermó, ese actor que era extraordinario) está bastante mal. No puede hablar, casi. Un documental sobre él, casi en primera persona, podría resultar un acto de crueldad intolerable. Pero no: el hombre, con entereza y humor a pesar de todo, repasa toda su carrera y se ríe de sus propios excesos con una dignidad que no encontramos en la mayoría de las figuras públicas que solemos cruzarnos. Tampoco es un conjunto de anécdotas desmelenadas: lo que trasluce en el film es la vocación artística de una persona, algo tan difícil de capturar que le otorga a esta película (con todas sus durezas) un plus absoluto. Noble y valiente, un retrato de artista.

