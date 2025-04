Alerta por el estrés laboral

No hay que ser muy creativo para deducir que la saga de crisis económicas argentinas, combinando saltos inflacionarios, devaluaciones, escaseces, cepos y regulaciones asfixiantes terminan por minar la voluntad de los ciudadanos. Pero en particular, puertas adentro de las empresas, se trasmitió en la forma de relacionamiento con clientes y proveedores y en la misma comunidad laboral, recreando un clima áspero y agobiante.

Lo cierto es que el burnout en el ámbito del trabajo sigue más vigente que nunca. Según un informe de la consultora Gallup, el 44% de los empleados globales experimentaron síntomas de agotamiento al menos una vez en 2024. Por ese motivo, para este año, son muchas las empresas que comenzaron a poner en marcha programas preventivos, como capacitaciones en inteligencia emocional, espacios de pausa activa y horarios laborales flexibles. Un estudio de McKinsey muestra que empresas con líderes enfocados en el bienestar tienen un 70% más de probabilidades de retener talento clave, punto vital para sectores como el desarrollo de software y los servicios personalizados.

Argentina, obviamente, pareciera tomar este camino, Fer Niizawa, un “nikkei” (descendiente de japoneses) y experto en bienestar laboral, cuenta que un estudio de Bumeran arrojó que el 91% de los trabajadores argentinos experimentó el año pasado síntomas de estrés laboral crónico. En este sentido, el especialista, tras liderar más de 25 años áreas de Recursos Humanos en grandes empresas regionales y vivir en Japón, propone un abordaje diferente a esta problemática.

Convertido en un verdadero “sensei” del bienestar laboral, Niizawa comparte herramientas de la sabiduría japonesa para mejorar el trabajo y el día a día. En su libro "Ikigai, felicidad y sabiduría japonesa para transformar tu vida” (2024), propone integrar esos aprendizajes milenarios a la vida moderna. “No hay dos vidas: si estás mal en tu trabajo, estás mal en tu día cotidiano”, sentencia.

Pero no se trata de frases motivacionales, sino de hábitos concretos. Estas son algunas de las claves japonesas para desarrollar la actividad con más propósito.

Ikigai + gambatte (trabajar con propósito y compromiso). En Japón, la idea del ikigai no es un concepto abstracto, sino una guía práctica para encontrar el sentido en lo cotidiano. Según Niizawa, "el ikigai no es un objetivo final, es descubrir eso que te mueve cada mañana y da coherencia a todo lo demás". No hace falta cambiar de trabajo o hacer grandes sacrificios; a veces, es tan sencillo como reencontrar pequeñas tareas que se puedan disfrutar incorporándolas conscientemente en el día a día. A esto se le suma el "gambatte", que se traduce como "dar lo mejor de uno mismo" o "hacer el máximo esfuerzo". Aplicado tanto en el ámbito laboral como en el personal, implica comprometerse plenamente con cada tarea cotidiana, sin importar su magnitud, entregando lo mejor de uno mismo. Este principio subraya que el bienestar no depende tanto de qué actividades realizamos, sino de cómo las llevamos a cabo.

Wabi sabi + shikata ga nai (aceptar lo imperfecto y soltar lo que no depende de uno). La búsqueda de la perfección absoluta genera frustración. El concepto de Wabi Sabi enseña no solo a aceptar, sino también a apreciar la belleza de lo incompleto, lo transitorio y lo imperfecto. Esta mentalidad es especialmente útil en entornos de alta presión.

Malena Higashi, especialista argentina en ceremonia del té y referente en estética japonesa, explica que es difícil dar una definición cerrada y concreta del concepto. “Diría que es algo que se percibe, una cuestión estética; una concepción de la belleza, de la pátina que imprime el paso del tiempo sobre las cosas. O de encontrar la belleza en lo sutil, en lo que no es perfecto ni eterno”, detalla. Aplicado al mundo laboral, este principio nos invita a dejar de luchar contra cada error y empezar a ver valor en lo que simplemente es, sin necesidad de que sea perfecto.

Shikata ga nai, en cambio ayuda a aceptar lo que no se pueda cambiar y concentrarse solo en lo que sí. Aplicado al trabajo, este principio libera el estrés inútil que generan situaciones fuera de control, como decisiones gerenciales o crisis externas. Aceptar no es resignarse, es liberarse.

Gaman + kintsugi (transformar la dificultad en fortaleza). “Gaman” representa la resiliencia activa: la capacidad de resistir y superar desafíos con serenidad y dignidad. Por ejemplo, el estudio "Resiliencia y síndrome de Burnout en personal de salud de emergencias de hospitales de zona oeste del Gran Buenos Aires" de la Universidad Abierta Americana (UAI) encontró que médicos y enfermeros del área de emergencias con mayores niveles de resiliencia presentaban menores síntomas de agotamiento emocional y mayor realización personal en su trabajo.

"Kintsugi", por su parte, es la antigua práctica japonesa de reparar objetos rotos con oro, realzando sus imperfecciones. Trasladado a la vida diaria y laboral, este concepto invita a aceptar las propias fallas y equivocaciones como parte valiosa de nuestra identidad. Un error laboral o personal no define a la persona, sino que fortalece el crecimiento profesional y humano.

Estos principios no requieren mudarse a Japón ni tomar cursos caros. Se trata de hábitos y perspectivas que pueden adoptarse de forma gradual, desde el escritorio o la casa. “El bienestar no es un privilegio, es una necesidad diaria. Y vivir con propósito no es solo para unos pocos: es una elección disponible para cualquiera”, concluye Niizawa. En tiempos de hiperconexión, pluriempleo, multitareas y burnout crónico, quizás una respuesta esté en volver a lo esencial. A lo simple, a lo que da sentido.

por Marcelo Alfano