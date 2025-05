Una década de transformaciones

Las empresas de familia no son una rareza del mundo económico: son su columna vertebral. Desde los pequeños comercios hasta las grandes compañías de capital nacional, las organizaciones creadas, gestionadas y sostenidas por núcleos familiares representan la base del empleo, la innovación y la inversión en muchos países, incluyendo Argentina.

Sin embargo, las próximas dos décadas marcarán un punto de inflexión para este modelo. No estamos hablando de simples ajustes o reformas marginales, sino de una transformación estructural en la forma en que las empresas familiares existen, se lideran, se transmiten y se vinculan con el mundo.

La pregunta es inevitable: ¿qué será de las empresas de familia en un mundo de inteligencia artificial, conciencia climática y generaciones que ya no creen en el “sacrificio” como sinónimo de éxito?

¿Quiénes serán los nuevos líderes? La primera gran transformación será generacional. En los próximos diez años, se acelerará el recambio entre quienes hoy conducen las empresas familiares —miembros de las generaciones baby boomer (nacidos entre 1946 y 1963) y X (nacidos entre 1964 y 1989) — y quienes están llamados a hacerse cargo: los millennials y centennials.

Pero este traspaso no es automático. A diferencia de generaciones anteriores, que solían aceptar sin grandes cuestionamientos la continuidad del negocio familiar, los nuevos potenciales continuadores se preguntan: ¿qué sentido tiene esta empresa para mí? ¿La quiero continuar o transformarla? ¿Estoy dispuesto a liderarla bajo estas reglas? Esta distancia emocional, sumada a cambios culturales profundos, exige repensar el concepto mismo de “sucesión”. No se trata sólo de nombrar un nuevo CEO familiar: se trata de rediseñar el proyecto empresarial para que tenga sentido en las coordenadas de hoy. Eso implica un cambio de lenguaje, de valores y de prioridades.

Tecnología: ¿oportunidad o amenaza? La tecnología ya no es una herramienta auxiliar: es un factor estructurante. Automatización, inteligencia artificial, robótica, blockchain, plataformas colaborativas, análisis predictivo... todo esto forma parte del día a día de las empresas más competitivas.

El problema no es sólo técnico: es, fundamentalmente, cultural. Muchas empresas familiares siguen ancladas en modelos analógicos, no por falta de recursos, sino por resistencia al cambio. La adopción tecnológica implica pérdida de control, necesidad de delegación, y —en muchos casos— una redistribución del poder dentro de la empresa.

La paradoja es que, si bien muchos titulares actuales desconfían de la tecnología, sus hijos y nietos la consideran natural. Allí se abre una brecha generacional que puede ser oportunidad o amenaza. O bien se aprovecha la capacidad digital de las nuevas generaciones para reinventar el negocio, o bien se produce una desconexión irreversible entre el liderazgo actual y los desafíos del entorno.

Nuevas formas de trabajar y de vivir. El modelo tradicional de la empresa familiar, con jornadas largas, disponibilidad total y una clara separación entre “empresa” y “vida privada”, está en crisis.

Las nuevas generaciones reclaman flexibilidad, autonomía, sentido y equilibrio. Quieren trabajar en empresas que les permitan vivir bien, que se alineen con sus valores y que no les exijan sacrificar sus proyectos personales. La idea de “sufrir para crecer” ya no es atractiva.

Este cambio cultural afecta directamente la dinámica empresarial. Muchas empresas familiares se están viendo obligadas a rediseñar sus esquemas de trabajo, a adoptar modelos híbridos, a fomentar culturas más horizontales, y a integrar el bienestar como criterio de gestión.

A su vez, esto exige transformar las estructuras de autoridad. El liderazgo vertical, autoritario o paternalista, que durante décadas fue la norma, pierde efectividad frente a un estilo más participativo, emocionalmente inteligente y orientado al aprendizaje constante.

El gran tema invisible: la toma de decisiones. Una de las características más peculiares —y menos abordadas— de la empresa familiar es la mezcla de lógicas: la lógica empresarial (rentabilidad, eficiencia, planificación) convive con la lógica familiar (afectos, lealtades, conflictos, mandatos).

Este entrecruzamiento es una fuente constante de tensiones. Y en la medida en que se intensifiquen los desafíos externos —crisis económicas, disrupciones tecnológicas, exigencias sociales— será indispensable profesionalizar la toma de decisiones, separando los roles y clarificando los procesos.

En otras palabras: la empresa familiar del futuro tendrá que ser más empresa y más familia a la vez. Más empresa, porque deberá competir en entornos cada vez más complejos. Y más familia, porque sólo desde un vínculo emocional sólido será posible sostener la pertenencia de sus miembros en un contexto de libertad y diversidad de caminos.

¿Qué tipo de legado queremos dejar? Finalmente, el gran interrogante que atraviesa la transición de las empresas de familia es el del legado.

Durante mucho tiempo, la idea de “dejar una empresa a los hijos” fue vista como un acto de éxito y responsabilidad. Pero hoy, esa noción se está resignificando. El legado ya no se mide sólo en patrimonio o estructuras: se mide en valores, en cultura, en capacidad de adaptación y en sentido.

Esto implica que, más que nunca, las familias empresarias deben preguntarse no sólo cómo transferir sus empresas, sino para qué. ¿Qué visión de futuro quieren proyectar? ¿Qué huella desean dejar en la sociedad? ¿Qué vínculo quieren que sus hijos tengan con el trabajo, el dinero y el poder?

Lo que viene. La empresa familiar del futuro no será una réplica de la del pasado. Será más digital, más flexible, más emocionalmente consciente y más abierta al mundo. Sobrevivirán aquellas que logren hacer el cambio no solo de estructuras, sino de mentalidad. Habrá quienes se adapten, quienes lideren la transformación, y quienes desaparezcan. El desafío está servido. Como dijo Alvin Toffler, “los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer o escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. La empresa familiar que sepa aprender de sus errores, desaprender sus certezas y reaprender a convivir con el cambio, no solo tendrá futuro: lo liderará.

por Leonardo J. Glikin