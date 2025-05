Caso Morgado: estafa y juicio

La vida de Claudio Morgado sigue dando que hablar, no solo por su paso por la televisión abierta o su militancia política en el kirchnerismo. Ahora, el ex conductor del legendario "Televisión Registrada" está involucrado en una denuncia de supuesta estafa que ya tiene derivaciones judiciales.

El ex diputado nacional y su pareja Vanesa Moreno fueron citados a indagatoria en el marco de la causa en la que se los investiga por el presunto delito de estafas reiteradas. Según la Justicia, con un expediente a cargo de la fiscal Paula Hertrig, la pareja aprovechaba su imagen pública para captar víctimas y engañarlas con la venta de productos importados que, una vez hechos los pagos, no eran entregados.



La periodista Bárbara García desató la investigación, a principios de 2024, al radicar la denuncia en la Comisaría Nº 9 de la localidad de Martínez. Allí aseguró que había acordado con el ex titular del INADI y su pareja la compra de ropa y artículos de tecnología importados, pero nunca cumplieron con la entrega de los productos, ni devolvieron el dinero recibido por adelantado.

En su primer acto de defensa del expediente, Morgado asistió con su abogado y se le informó de las pruebas en su contra por los hechos de la denuncia. El conductor televisivo alegó su inocencia y responsabilizó a su pareja como la persona involucrada en los actos delictivos que se le imputan. Moreno no estuvo presente en la audiencia y se excusó, a través de su abogado, adjuntando un certificado médico psiquiátrico.



En diálogo con NOTICIAS, el abogado de García, Leonardo Martínez, aseguró: “Creo que son maniobras dilatorias, quizá tenga algún problema psiquiátrico, pero no tan grave como se manifiesta”. Y detalló: “Vanesa Moreno tiene una condena por estafa que vence a fin de año. De lograr una condena antes de esa fecha sería reincidente y tendría una pena elevada por un tercio, por lo cual se podría llegar a elevar a nueve años en ese caso. Claudio Morgado podría tener una pena de hasta seis, podrían llegar a ser cuatro efectivos de cumplimiento”.

El año pasado García relató públicamente cómo fue embaucada. “Me escribió y me dijo: 'Ay, Barbie, como vos hacés tanto deporte, sabés que justo tengo a mi cuñada que trabaja en una marca y que por este día solamente hay unas promociones con zapatillas a precios baratísimos’”, afirmó la periodista en una entrevista a LAM, dando a conocer como se maniobró la estafa por WhatsApp desde marzo de 2024.



La denunciante no fue la única víctima. La cantante y baterista Andrea Álvarez, ex integrante de Viuda e hijas de Roque Enroll y colaboradora de Soda Stereo, fue una de las tantas perjudicadas por Morgado y su pareja. En redes sociales, afirmó que fue engañada con la compra de dos computadoras Mac, por las que pagó un monto cercano a 1500 dólares. En su caso, la artista optó por no judicializar su reclamo.

“Todas las víctimas han efectuado denuncia. El tema que después o han solicitado una probation o han llegado a un acuerdo económico, que son los motivos para poner fin un proceso penal, o han solicitado mediaciones penales”, aclaró Martínez, y dejó en claro: “Cosa que la señora Bárbara García no está dispuesta aceptar, porque quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias”.

Esta historia continuará.