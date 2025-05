Catástrofe educativa: sólo 1 de cada 4 alumnos de segundo grado lee bien en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe calificó de “catástrofe educativa” a los resultados de la primera evaluación de lectura, realizada en noviembre pasado a 50.402 chicos de 2° grado (el 95% del alumnado). La trágica conclusión del trabajo la dio a conocer ahora el ministro de Educación, José Goity: “Tenemos 4.500 chicos que no saben leer y 15.000 que no llegan a leer 22 palabras por minuto con un mínimo de fluidez”, señaló.

Del estudio surge que apenas 1 de cada 4 alumnos de primaria lee bien. Y que, si bien el problema es transversal, golpea más fuerte a la escuela pública que a la privada. De tal manera que, mientras mayor es el nivel socioeconómico de una familia, un alumno tuvo menos posibilidades de tener problemas de lectura.

“Es una evaluación inédita porque jamás en Santa Fe se llevó adelante una prueba propia y específica que enfocara en aprendizajes”, dijo el ministro Goity. Y completó: “Va a marcar un antes y un después en las políticas educativas de la provincia”.

El ministro definió como “grave” el problema de alfabetización. “Nos debe interpelar profundamente porque no se justifica que ningún chico de la provincia no sepa leer y escribir. Tampoco podemos aceptar ni quedarnos pasivos ante un conjunto de chicos que no llegan a un estándar mínimo de lectura”.

Sobre esto, en términos generales, resaltó que “tenemos 4.500 chicos que no saben leer, de quienes sabemos sus nombres y apellidos y vamos a ir con Educación, Igualdad y Desarrollo Humano y Salud, con estrategias de abordaje”, a la vez que aseguró harán lo mismo “con los 15.000 chicos y chicas que no llegan a leer 22 palabras por minuto con un mínimo de fluidez. Sabemos que podemos revertir esta situación”.

En la presentación se arrojaron también los números actuales del Plan de Alfabetización Raíz por el cual se encuentran alfabetizando 104.827 estudiantes de primer y segundo grado. Desde Provincia aseguran que se entregaron más de 300 mil libros a 1.700 escuelas; se formaron y capacitaron 7.396 maestros de grado y directivos y se conformaron 20 sedes de formación, para intentar revertir la situación.

A partir de los resultados de la evaluación de lectura, desde la gestión provincial se decidió avanzar con el Programa de apoyo a la alfabetización plena para 3° Grado (para los alumnos evaluados el año pasado) y habrá además ateneos didácticos en escuelas priorizadas. “Vamos a iniciar con aquellos que no saben leer y escribir con tutorías personalizadas de 20 minutos dos veces por semana en el ámbito escolar. Y a su vez daremos capacitaciones a docentes de manera virtual; y materiales didácticos para 210.000 docentes y alumnos”, concluyó el ministro Goity.