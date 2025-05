Récord global: el fenómeno Eternauta

Desde su estreno el 30 de abril de 2025, la serie "El Eternauta" en Netflix desencadenó un fenómeno cultural sin precedentes en Argentina y capturó la atención del público internacional. Con 10,8 millones de visualizaciones en solo ocho días, se posicionó como la tercera serie más vista a nivel global y la primera en español, solo detrás del estreno de “Las cuatro estaciones”, protagonizada por Steve Carell con 11,9 millones de views y la quinta temporada de “You” (10,9 millones), según datos de Netflix. A su vez, la serie fue número uno en trece países: Argentina, Brasil, Chile, República Checa, El Salvador, Italia, Panamá, Paraguay, Eslovaquia, España, Turquía, Uruguay y Venezuela, y alcanzó el top ten en 87, totalizando 58,3 millones de horas de visualización.



Pero esta explosión de cifras no solo le generó dividendos a la plataforma de la N, sino que motivó un impacto económico de más de 41.000 millones de pesos en la economía argentina, de acuerdo con un estudio realizado por Empiria Consultores en conjunto con equipos de Netflix. El informe, desarrollado en las últimas horas, utilizó un modelo de insumo-producto para calcular los efectos del gasto directo e indirecto en la cadena de valor. Este tipo de medición reveló cómo el proyecto no solo movilizó recursos hacia la producción audiovisual sino que también impactó en sectores vinculados como transporte, hotelería, logística, catering, construcción escenográfica y servicios técnicos.

Ganancia neta

La primera temporada de “El Eternauta” (se confirmó la segunda, la cual está recién en proceso de escritura) costó 15 millones de dólares, una cifra superlativa para los estándares del audiovisual argentino, pero a su vez muy inferior al presupuesto que manejan las grandes series mundiales, que compiten con la de Stagnaro en el ranking. “El juego del calamar” costó 20 millones por capítulo, “Stranger Things”, 30 millones por episodio y los tanques “House of The Dragon” y “Los Anillos del poder”, 200 y 485 millones respectivamente, pero por temporada.



Otras cifras cuentan que para la realización de “El Eternauta” se tomaron dos años de desarrollo y escritura de guiones, cuatro meses y medio de preproducción, 148 jornadas de rodaje en Buenos Aires y más de un año y medio de post producción. El proyecto incluyó más de 50 locaciones y 35 escenarios virtuales, e involucró a 2900 personas entre elenco y extras. Otro dato curioso es que se utilizaron más de 500 máscaras para la totalidad de los personajes.





“En medio de su producción, Bruno Stagnaro y su equipo de trabajo se toparon con la pandemia, y lo que pareció ser un tropiezo, terminó resultando una oportunidad para el escaneo de las calles bonaerenses desérticas, el avance en materia de escenarios virtuales y efectos especiales y, sobre todo, les dio una fidedigna percepción post pandémica sobre la fragilidad de la vida”, explica Adrián Monserrat, crítico de cine y miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, consultado por NOTICIAS.



"El Eternauta", creada por Héctor Germán Oesterheld y los dibujos de Francisco Solano López en 1957, es una obra emblemática de la historieta argentina. La serie mantiene la esencia de la historia original, que narra una invasión alienígena en Buenos Aires mediante una nevada tóxica, pero introduce cambios significativos. La trama se sitúa en la actualidad, y el protagonista, Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, es un veterano de la Guerra de Malvinas, lo que añade una nueva dimensión al personaje.

Éxito inmediato

El impacto cultural de la serie ha sido reconocido oficialmente. De hecho Ricardo Darín fue declarado "Personalidad Emérita de la Cultura" y la serie fue declarada de "Interés Cultural" por el Ministerio de Cultura de la Nación, resaltando su valor artístico y su contribución al patrimonio cultural argentino.





Pero la serie no solo trajo de vuelta un clásico de la historieta argentina, sino que reconstruyó un retrato vibrante de la identidad nacional a través de gestos, objetos, música y escenas que transpiran argentinidad. Desde el arranque, la historia se ancla en la intimidad del truco, juego por excelencia del acervo nacional, con Juan Salvo y sus amigos refugiados en un sótano, recreando esa comunión tan porteña entre mates, pica y complicidad. Pero hay más, la serie trabaja sobre el concepto de que "lo viejo funciona”. Esa idea aparece en pequeños grandes símbolos: una estanciera indestructible que sobrevive a la nieve mortal, equipos de radio antiguos que permiten comunicarse cuando todo lo demás falla, y hasta una campera de los 80 que protege mejor que la tecnología de punta. Este concepto de rescate de lo anterior conecta con el universo estético y narrativo que Stagnaro ya había explorado en “Okupas”, serie con la que “El Eternauta” comparte ADN en su retrato de la marginalidad urbana y la resistencia colectiva.

Símbolos patrios

La música, curada al detalle, también refuerza esa argentinidad profunda. Temas de Gardel, Mercedes Sosa, Soda Stereo, Gilda, Hermética, Spinetta (a través de Pescado Rabioso) y Él mató a un policía motorizado dibujan un mapa emocional que abarca décadas de historia popular. “Cada canción tiene su recorrido y su historia. No hay nada puesto al azar”, explicó Stagnaro. Incluso hay guiños sonoros a escenas claves de "Okupas", cerrando un círculo de referencias que los fanáticos captan con emoción.

También hay menciones a la Guerra de Malvinas, los cacerolazos, Diego Maradona y la cultura del aguante, en un país donde los gestos cotidianos se vuelven épicos. En cuanto a su traducción literal y el doblaje a diversos idiomas que realiza Netflix para su visualización global, en la serie se presentaron algunos desafíos como la referencias a las Islas Malvinas, las cuales no fueron convertidas en “Falklands”, porque según su traductora Daiana Estefanía Díaz "ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo".



Adrián Monserrat, en su afán analítico sobre el cine argentino, enfatiza: “El mayor acierto de 'El Eternauta' es traer la historia original a estos tiempos, un mundo post pandémico, que hace que la ficción sea contemporánea, cercana y universal. No es tan ciencia ficción, sino que más de uno recuerda haber salido a la calle con máscara, miedo y en soledad”. Y agrega: “Y la clave fue seleccionar a Ricardo Darín como la cara visible del proyecto pese a ser mayor que el personaje original, ya que Juan Salvo en la historieta tiene alrededor de 40 años". El actor argentino incrementó su alcance internacional desde hace más de dos décadas gracias a títulos argentinos nominados al Oscar como “El secreto de sus ojos”, “Relatos salvajes” y “Argentina 1985”, y eso facilitó y amplificó el exitoso resultado final.





Sin embargo, hay algo de lo que los argentinos no podemos escapar y es la grieta. Por ello se entiende que la serie haya generado opiniones encontradas entre periodistas. Carlos Boyero, crítico español, confesó que tuvo que activar los subtítulos para entender el acento argentino y criticó la falta de tensión en la narrativa, aunque elogió la actuación de Darín. Luis Majul expresó críticas hacia la serie, considerándola una producción con tintes kirchneristas, lo que ha alimentado el debate político en torno a la obra. El conductor de “La cornisa” declaró: "La serie es interesante. Pero ahora, un mensaje para los creadores. Traten de ponerle límites a la brutal utilización que están haciendo de la serie, como puedan. Ricardo Darín es inteligente, sabrá cómo hacerlo". A su vez, Luis Novaresio la tildó de “lenta”, mientras el prestigioso crítico de cine Guillermo Courau la calificó en el diario La Nación con cuatro estrellas (sobre cinco), señalando que “deja con ganas de ver más”.



"El Eternauta" ha trascendido su origen como historieta para convertirse en un fenómeno social. Y no solo revitalizó el interés en una obra clásica de la literatura gráfica argentina, sino que también ha generado un debate sobre la identidad nacional, la memoria y la política.