Influencers de finanzas: Consejos que multiplican el dinero

"Empezá por anotar todo lo que gastás". "No importa cuánto ganás, sino cómo lo administrás". Frases como esas -que décadas atrás hubieran sonado a consejo de madre- hoy llegan desde el celular y con otra estética: cuentas prolijas, gráficos, planillas descargables y videos de un minuto. Cada vez más personas se interesan por ordenar sus finanzas personales, ahorrar o invertir de forma simple y consciente. Y muchas lo hacen de la mano de influencers financieros que crecen en redes: profesionales que enseñan desde la experiencia y la cercanía, sin tecnicismos, con humor y practicidad.

Conocimiento federal

Un punto interesante de este auge es que los exponentes pueden dar cátedra desde cualquier punto del país, federalizando el acceso. Es el caso de Luciano Fornero, que vive y trabaja en San Jorge, una pequeña localidad del interior santafesino con apenas 20.000 habitantes. Desde aquí se convirtió en una referencia para quienes quieren aprender a invertir sin depender de intermediarios. Lo hizo bajo el nombre "El Inversor" y construyendo una comunidad de más de 250.000 seguidores entre TikTok, Instagram (en ambos casos puede encontrárselo como @el.inversor.ab) y YouTube. Su objetivo es claro: "romper la barrera del desconocimiento".

Con 47 años, es asesor matriculado ante la Comisión Nacional de Valores e inversor desde los 20 (primero en bienes raíces, luego en el mercado de capitales), pero no fue hasta la pandemia que decidió fundar su academia, donde ofrece talleres pensados para quienes quieren iniciarse en el mundo bursátil sin experiencia previa. Aunque su audiencia es amplia, conecta especialmente con mayores de 30 años, muchos atravesando ese momento bisagra en el que comienzan a pensar en su estabilidad futura. “No importa cuánto ganás, sino cómo administrás”, suele repetir, apuntando a un enfoque que prioriza el orden, la educación y la toma de decisiones informada. Su apuesta es desmitificar el mundo de las inversiones, mostrar que no hace falta ser experto para empezar y que, con información clara y herramientas adecuadas, “invertir no es un privilegio, sino una posibilidad real”.

Comunicación clara

También es común que estos nuevos referentes de la educación financiera provengan del mundo del periodismo, una formación que les permite traducir conceptos complejos en mensajes claros y efectivos.

En 2017, Celeste Sánchez abrió una cuenta de Instagram para compartir lo que había aprendido sobre el dinero intentando resolver sus propios problemas económicos. Lo que nació como una vía de desahogo y divulgación personal, pronto se transformó en un proyecto profesional de gran impacto. Desde 2020, @dineroenorden es su trabajo a tiempo completo y su principal fuente de ingresos. Su enfoque es ayudar a otras personas (especialmente mujeres y madres) a entender cómo manejar su dinero de forma eficiente, consciente y realista. “Mi objetivo es dar a otras mujeres y sus familias la información que yo necesité allá por 2014”, explica.

El diferencial de Sánchez, que precisamente es periodista, radica en su capacidad para comunicar de forma simple conceptos financieros que suelen estar cargados de tecnicismos. Sus seguidores la consultan sobre cómo salir de deudas, organizar presupuestos, planificar compras grandes o incluso cómo usar una tarjeta de crédito sin caer en problemas. “Las tarjetas son una herramienta que casi todos usamos, pero sobre la que se sabe muy poco hasta que te encontrás con una deuda enorme”, advierte. En un país donde las crisis económicas son recurrentes, su mensaje se sostiene en una combinación entre contexto y responsabilidad individual: “Podés vivir en un país estable y tener problemas de plata igual. Cuando te formás y te hacés cargo de tu parte, podés mejorar incluso en crisis”.

En la misma línea periodística, Lara López Calvo es una de las más consultadas. Con 347.000 seguidores en TikTok y 871.000 en Instagram (en ambas redes es @laralopezcalvo), se hizo especialmente conocida por sus columnas en programas de A24, América TV y Radio Rivadavia, donde traduce la coyuntura económica con un tono directo, fresco y accesible. El mismo que lleva a sus redes, desde donde responde dudas, comparte información útil y refuerza su apuesta por la educación financiera. Con lenguaje llano, mirada generacional y capacidad para sintetizar lo complejo, se posiciona como una divulgadora clave en esta nueva ola de influencers.

Arriba las mujeres

Otro punto a destacar es la presencia e interés femenino en un tema que en general se asocia más a lo masculino. Son varias las mujeres que se han especializado en este perfil en redes, pero si hay una pionera quizás podría apuntarse a Lucía Aguilar, alias @luliinvierte y también autora de "Sin miedo al dinero" (Planeta). Creó su cuenta en 2019, después de escuchar una charla casual en la oficina que la hizo tomar conciencia de cuánto desconocimiento había sobre el manejo del dinero. Hoy, su comunidad supera las 400.000 personas entre todas sus plataformas (Instagram, TikTok y YouTube), y su propuesta combina contenido educativo, cursos y comunidad.

Con formación en comunicación y experiencia en marketing de influencers, supo desde el inicio cómo generar impacto: con cercanía, claridad y empatía. La mayoría de su audiencia está compuesta por mujeres profesionales o emprendedoras que, si bien manejan ingresos crecientes, nunca recibieron educación financiera formal. “Lo que más se repite es que explico fácil lo que siempre pareció difícil, como si hablara una amiga”, dice. Su contenido se adapta a los temas que surgen en la comunidad: desde cómo invertir, ahorrar o saldar deudas, hasta cómo hablar de dinero en pareja. En sus palabras, “elegir pareja es la decisión financiera más importante que vamos a tomar”. Esa mezcla de herramientas prácticas con mirada emocional ayuda a explicar por qué tantos -y sobre todo tantas- conectan con su propuesta.

Entre las miles de preguntas que le hacen, resaltan algunas ideas muy instaladas que nadie cuestiona. Por ejemplo, que un auto es una inversión o que endeudarse en cuotas sin interés no tiene consecuencias. Pero Aguilar no cree que se trate tanto de ignorancia como de un vacío estructural. "La mayoría de las personas nunca recibió ningún tipo de educación financiera", marca. Es la explicación sobre por qué estos perfiles crecieron tan rápido: vinieron a cubrir un hueco con herramientas, lenguaje accesible y la premisa de que no hay preguntas tontas cuando de finanzas se trata. Solo falta de educación. Y, por suerte, eso empieza a cambiar.