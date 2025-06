Paka Paka libertario

El relanzamiento de Paka Paka el próximo mes de julio trae un cambio radical en la piel y el alma del canal infantil público. Bajo la dirección de Walter “Wally” Gómez, ilustrador con trayectoria en cómics y publicidad y vinculado a referentes de La Libertad Avanza, la señal reflota su producción con una impronta decididamente libertaria y una estética renovada, que incluye nuevo logo, la piel blanqueada de Zamba y contenido extranjero.



La nueva programación combina clásicos con estrenos propios como “Argentinhitos”, “Cuna de campeones” y formatos de debate infantil como “Los chicos preguntan” y “A veces sí, a veces no”. También se suma un ambicioso programa de ajedrez animado producido por la primera unidad de animación del canal. Sin embargo, el foco se pone en las incorporaciones internacionales, que reconfiguran la identidad de la señal: “Dragon Ball Z”, “World Trigger”, “Mouk”, “Bobby and Bill”, “Ultrazombies” y “Tuttle Twins”. Esta última es la incorporación más polémica. Basada en los libros del estadounidense Connor Boyack, la serie presenta a los hermanos Emily y Ethan junto a su abuela anticastrista Gabby, y expone conceptos del liberalismo clásico a través de figuras como Adam Smith, Ludwig von Mises, Milton Friedman y John Locke. Con un tono directo, los episodios critican subsidios, el sistema educativo estatal, el comunismo y defienden los valores del libre mercado.





Otro cristal. El giro ideológico es explícito. Paka Paka, originalmente diseñado con contenido diverso e inclusivo, con programas como “El asombroso mundo de Zamba”, ahora apuesta por una narrativa de “batalla cultural” en clave liberal. Aparecen episodios con caricaturas de Karl Marx, Nicolás Maduro y guiños a temas como la inflación, el bitcoin o las universidades “adoctrinadoras”. Uno de los casos más comentados es un episodio en el que Milton Friedman explica la inflación con la frase “más dinero, más precio”, fragmento que fue compartido por el propio presidente Javier Milei en redes sociales. Otro muestra a Karl Marx pidiendo dinero por un autógrafo, en una sátira directa sobre el socialismo.



El contraste con el Paka Paka anterior es marcado: dirección ideológica explícita, antes "progre", ahora liberal; presencia dominante de contenidos internacionales en detrimento de producciones argentinas y una nueva estructura institucional. El canal, que antes dependía del Ministerio de Educación, ahora forma parte de la Secretaría de Medios de la Presidencia, alineándose con la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

Opiniones encontradas

Las críticas no tardaron en llegar. Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación, advirtió: “No se puede tener de rehenes a los chicos en medio de disputas ideológicas de adultos y obsesiones personales del Presidente”. En redes sociales, Esteban Paulón ironizó: “¿Contenido educativo? Solo si por ‘educativo’ entendemos enseñar que los impuestos son robo, los derechos una exageración y que ir a la universidad no sirve para nada”. Incluso sectores del PRO, como Silvana Giudici, presentaron proyectos para disolver el canal, denunciando una utilización de fondos públicos con “funcionalidad ideológica”. El periodista Martín Rodríguez Yebra fue más directo: “En estos dibujos no hay ni un segundo en el que los niños puedan distraerse. Es adoctrinamiento desde el primer minuto”.





Esta nueva versión se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei para construir un “nuevo sentido común”, especialmente entre el público infantil. Las incorporaciones de material libertario están respaldadas por su equipo y cuidadosamente administradas por la Secretaría de Medios. La eventual privatización del canal, considerada por algunos funcionarios, refleja que se lo percibe no solo como herramienta ideológica, sino como un activo con valor de mercado. Todo esto ocurre en un contexto de recortes presupuestarios en salud, educación y subsidios, y tras la implementación de vouchers para la educación privada, un plan que ya alcanza a un millón de alumnos y que forma parte del proyecto educativo de Milei.



El 7 de mayo, Walter Gustavo “Wally” Gómez, director de Paka Paka, se reunió con el vocero presidencial Manuel Adorni para darle forma al relanzamiento de la señal. En su Instagram escribió: “Hoy tuve el honor de que el vocero presidencial me reciba para conversar sobre todo el trabajo que se está realizando en Paka Paka. Agradecido por su recibimiento y por una Argentina Grande Otra Vez”. Gómez, ilustrador e historietista liberal, lidera una transformación profunda de la grilla del canal con un énfasis en contenidos educativos con altas dosis ideológicas. Entre las incorporaciones más comentadas, aparece el regreso del emblemático personaje Zamba, esta vez con una piel más blanca y sin sus rasgos mestizos. NOTICIAS intentó dialogar con el flamante director, quien respondió amablemente que no está haciendo declaraciones.



Paka Paka, antes refugio lúdico y educativo para los chicos, se metamorfosea en un campo de batalla ideológico bajo la batuta de Milei y Walter “Wally” Gómez. Lo que fue Zamba hoy compite con Friedman, las cripto y las críticas hacia el Estado, todo en horario central. El canal ya no es un “juego de escondite” infantil, como su etimología quechua sugiere, sino una vidriera de un proyecto político que mira al futuro: educar cívicamente desde la infancia, en clave liberal y anticomunista.