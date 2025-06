Beto Casella y Jorge Rial, los nuevos streamers

En un escenario mediático donde la televisión tradicional tambalea y el streaming ya dejó de ser una promesa para convertirse en presente, Jorge Rial decidió encender su propia mecha. Carnaval, el nuevo canal de streaming fundado por el ex conductor de “Intrusos”, debutó con una ambición feroz: reunir a las figuras más fuertes, disruptivas y polémicas de la escena televisiva argentina en una misma plataforma digital, libre de condicionamientos y más cercana al vértigo de la conversación callejera que a los protocolos de la pantalla chica. Con el respaldo financiero de Pablo Toviggino, hombre fuerte de la AFA y uno de los que manejan la caja más poderosa del deporte argentino, Carnaval nació con la idea de reunir a quienes no siempre coinciden, pero aún así generan agenda.



El debut no pudo haber sido más estruendoso. El primer programa de Carnaval fue “Cónclave”, la punta de lanza de la señal, que juntó en el mismo estudio a Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino. Lo que para muchos parecía una reunión improbable, por ideologías y estilos, se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales y medios. Canosa, fiel a su estilo filoso, abrió el fuego: “Me dijeron que acá la guillotina no funciona, por eso vine”, mientras Fantino celebraba el cruce con una mirada más existencial: “La verdad está en las discusiones, no en los silencios”.



Debut picante. Durante esa primera emisión, el debate sobre la política, el gobierno de Javier Milei y el rol de los medios tuvo momentos intensos. Rial acusó al periodismo de “haberse convertido en un servicio de inteligencia de baja calidad”, y sostuvo que “el problema no es si Milei va al psicólogo o no, sino que nadie quiere asumir que este país se nos está cayendo encima”.



La letra chica del streaming explica que el furor de esta nueva forma de hacer periodismo no está en el público -que en el vivo no superó las cinco mil personas y a lo largo de los días no llegó a los 90 mil views, lo que sería solo 1,2 puntos de rating-, sino en los sponsors que, al tener pautas más económicas que en la televisión, apuestan todo. En el streaming la relación rating-pauta publicitaria no es correlativa, sino segmentada. Y el interés está en las viralizaciones en Instagram, TikTok y X. Solo así se entiende que figuras del periodismo hagan su programa para un número tan reducidos de espectadores.



La grilla completa de Carnaval se estructura con una lógica ágil y multigénero. De lunes a viernes, entre las 11 y las 13, se emite “La motosierra de Toti”, conducido por Toti Pasman, Cinthia Fernández y Gastón Recondo. En la franja de 13 a 15 llega “Data Clave”, encabezado por Mauro Federico, Rosario Ayerdi y Mauro Fulco, con foco en la política dura; mientras los martes y viernes, en horario nocturno, se emite “Ciudadano Duka”, donde Andrés Ducatenzeiler, ex presidente de Independiente, quien reconoció comprar a casi todo un plantel de fútbol con cheques sin fondos, se sumerge en debates culturales junto a Maru Arce y Fabián Casas.



Competencia. Este fenómeno, claro, no ocurre en el vacío. En paralelo, Beto Casella anunció el lanzamiento de Bendito Stream, un canal digital que trasladará a todo el equipo de "Bendita TV" al ecosistema web. Casella, que hace más de dos décadas sostiene uno de los programas más vistos del primetime de Canal 9, se suma así a la ola migratoria de figuras de la TV hacia el universo digital. “La tele ya no es lo que era. Las audiencias están en otra parte. Hay que ir donde está la gente”, dijo en una reciente entrevista. Su propuesta incluirá una reversión de "Bendita", nuevos formatos humorísticos y la participación de figuras como Edith Hermida, Any Ventura y Ale Maglietti, en una grilla que irá ganando cuerpo durante el invierno.

Galería de imágenes