Caso Nahir Galarza: la CIDH revisa posibles fallos en el juicio

Convertido en un fenómeno audiovisual sin precedentes, El caso Nahir ha reavivado un debate público que lleva ya siete años sin apagarse. Con dos libros, una película y una serie documental, la historia de Nahir Mariana Galarza –condenada a prisión perpetua a los 19 años por el crimen de Fernando Pastorizzo (20), ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú– continúa generando controversia tanto en los medios nacionales e internacionales como en las redes sociales.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un paso clave al comenzar el análisis del recurso presentado por los abogados de Galarza, los doctores José Ostolaza y Pablo Sotelo. En el escrito, se denuncian graves arbitrariedades procesales: desde la inexistencia de peritajes psicológicos y psiquiátricos a las partes hasta una instrucción judicial que se cerró en tiempo récord —apenas seis meses—, a contramano de otros casos de violencia de género que demoraron décadas en resolverse. También se señala la validez dudosa de pruebas clave, como pericias balísticas y químicas, y se remarca que la prueba de pólvora dio negativa en las manos de Nahir, hecho que nunca fue debidamente considerado por la justicia local.

La presentación incluye, además, los registros fílmicos del juicio y los numerosos testimonios recopilados en la serie documental, donde varios protagonistas del caso ofrecen versiones que difieren marcadamente de lo declarado durante el proceso judicial. Tal como señaló Noticias en notas previas, este contraste entre las declaraciones públicas y los testimonios judiciales ha sido una de las razones por las cuales el caso volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática.

Uno de los que tomó la palabra tras conocerse el tratamiento del caso por parte de la CIDH fue Jorge Zonzini, exvocero de la familia Galarza y autor del libro El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático. “Tras la decisión de nuestra Corte Suprema de no revisar el caso (Art. 280), se abre una gran instancia para Nahir. Como vengo diciendo hace años, el máximo tribunal internacional no pasará por alto las pericias truchas ni el hecho de que no se haya investigado al padre, lo que alteró el foco de la pesquisa desde el principio", sostuvo Zonzini.

También remarcó que la justicia de Entre Ríos podría haber incumplido tratados internacionales firmados por Argentina en materia de derechos humanos, como la Convención de Belém do Pará (1994), vinculada a la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

En este contexto, tanto la película de ficción —producida por Zeppelin Studio y protagonizada por Valentina Zenere, Simón Hempe, Nacho Gadano y Mónica Antonópulos— como la serie documental de Kapow, emitidas por Amazon y Paramount+, han cobrado una nueva relevancia. Ambas ficciones, que lograron altísimos niveles de audiencia, no solo captaron el interés masivo por lo dramático del caso, sino que también pusieron en discusión los límites entre la narrativa mediática, la justicia penal y los estereotipos de género aplicados a los crímenes juveniles.

Así, mientras la CIDH avanza en su análisis, el caso Nahir vuelve a interpelar a la opinión pública y pone sobre la mesa preguntas incómodas: ¿se juzgó a Nahir Galarza por el crimen cometido o por romper con el molde de la víctima ideal? ¿Fue su condena el resultado de una investigación objetiva o el reflejo de prejuicios sociales amplificados por los medios? La respuesta, quizás, ya no sea solo jurídica: es cultural y simbólica.

por R.N.