Los 5 restaurantes con los mejores platos veganos

Lo que hasta ahora era ocasional -y hasta una excentricidad-, empieza a ser la norma, porque los platos veganos ya no son una exclusividad de los locales con esa orientación, sino una parte importante de las cartas de muchos restaurantes, sea cual fuere su especialidad.

Esto fue impulsado, en gran medida, por aquella creciente clientela que apuesta por una alimentación consciente y respetuosa, y que espera mucho más que una ensalada mixta como única opción a la hora de recorrer el menú, como puede verse en los platos mencionados a continuación.

SAIGÓN NOODLE BAR

Saigón Noodle Bar se especializa en street food vietnamita, un tipo de comida muy popular en el Sudeste Asiático, con numerosas especialidades que replican en su salón. Con platos elaborados en base a ingredientes naturales, productos artesanales e insumos típicos, su carta invita a descubrir entradas y principales donde sobresalen las alternativas veganas.

Es el caso, por ejemplo, del curry amarillo vegano, que en Saigón lo sirven con leche de coco, para suavizar el picante, y se sirve con arroz, tomates cherry, pepino y cilantro fresco. Otra de las opciones vegan del salón es el Saigón bowl con tofu -una pasta a base de soja-, arroz, salteado de hongos, akusai y pepino, acompañado de salsa Saigón, preparada con tomates cherry, cubitos de ananá, maní y cilantro fresco. Para beber, la casa sugiere su selección de cervezas artesanales o sus kombuchas frutales.

Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo;Bolívar 986, San Telmo.

Instagram: @saigonnoodlebar

BUENOS AIRES VERDE

En el corredor foodie de Palermo, Mauro Massimino, chef referente de la alimentación y cocina saludable, comanda Buenos Aires Verde, su emprendimiento vegetariano, vegano y raw. Con ingredientes naturales, orgánicos, sin agrotóxicos, frutas y verduras de estación, además de una variedad de hierbas y especias, Massimino crea recetas innovadoras con toques clásicos.

Una recomendación del salón es la Power Pizza, una versión plant based de esta popular preparación, elaborada con harina orgánica, blanca e integral, que incorpora huevo vegano, oliva y tomates naturales. Para el topping, combina queso de cajú ahumado, guacamole artesanal, pepinillos, mayonesa vegana y queso parmesano vegano, también conocido como rawmesan. Otro recomendado por el chef es el risotto de quinoa y calabaza, que llega a la mesa servido con papa crocante, rodajas de palta fresca y semillas de chía. La versión vegetariana se completa con queso rallado y la vegana con tofu. Para maridar, Buenos Aires Verde cuenta con vinos orgánicos de distintas cepas y etiquetas, además de sus cervezas de autor.

Dirección: Gorriti 5657, Palermo.

Instagram: @buenosairesverde

SUSHICLUB

Con más de dos décadas de trayectoria, Sushiclub se distingue como una de las propuestas más reconocidas en cocina de tendencia asiática y sushi fusión. Si bien es referente, la marca sigue renovando su carta para incorporar nuevo público y proponer experiencias de alta calidad y respetuosas con el medio ambiente.

En ese sentido, el año pasado lanzó platos exclusivos de la sucursal de la Recova junto a NotCo, como el Not Meat & Papas, un salteado de Not Meat, hongos portobello y vegetales, acompañado de papas y salsa huancaína, o la opción de rolls Not Chicken, con salsa agripicante. Pueden pedirse como parte de un menú que cuenta con entrada, como las gyosas, rellenas de Not Chicken y espinaca, o el arrollado con NotChicken y vegetales; y postres como Not Arroz con Leche (arroz cocido en leche notco aromatizado con canela, flambeado y decorado con ralladura de lima) o NotIce Cream. La marca también cuenta con una línea vegana en las demás sucursales que incluye rolls, niguiris, ensaladas poke y vegan mousse de chocolate.

Dirección: Av. 9 de Julio 1465, Retiro. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.

Instagram: @sushiclub_ar

GROWLERS

Con un espíritu urbano y relajado, Growlers se ha consolidado como un punto de encuentro para los fanáticos de la cerveza artesanal y la street food. Con siete locales distribuidos por diferentes zonas, combina arte callejero, buena música y una carta variada que incluye desde hamburguesas hasta tapeos para compartir. Dentro de su diversidad, la propuesta plant based se presenta como una opción tentadora para quienes eligen una alimentación libre de productos animales.

Entre sus destacados se encuentran los nachos con guacamole y dip picante, las papas fritas doble cocción con ketchup casero, y la provoleta vegan grillada con cebollas caramelizadas, alioli vegano y ralladura de limón. Las hamburguesas también tienen su versión veggie, como la Vegan American Burger, hecha con calabaza ahumada y choclo, provoleta vegan, lechuga y alioli vegan, o la Sorry Not Sorry Burger, con medallón de arvejas NotCo, doble provolone vegan, cebolla caramelizada y alioli vegano. Ambas se sirven en pan de papa casero y vienen acompañadas con papas fritas.

Dirección: Gurruchaga 1450, Palermo; Olleros 3750, Chacarita; Amenábar 3201, Núñez; Cuba 2202, Belgrano; Doblas 857, Caballito; Av. Santa Fe 1430, Recoleta; Tte. Gral. Juan Domingo Perón 489, Microcentro.

Instagram: @growlerscc

CASA CAVIA

Fiel a sus raíces, Casa Cavia ofrece una gastronomía que honra la temporalidad y frescura de cada ingrediente, creando una sinergia entre lo clásico y lo contemporáneo. La culinaria de la cocinera Julieta Caruso está atravesada por los vegetales que, con una presencia destacada, reciben la misma atención y cuidado que las proteínas. Esto es un sello de la chef, quien busca que el universo vegetal se luzca y ese interés encontró su mejor intérprete en la huerta agroecológica que Casa Cavia tiene en el barrio de Saavedra, a 13 kilómetros del restaurante.

De esta manera, cumple con una consigna difícil de concretar en una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, de traer el concepto de kilómetro cero, muy valorado en las grandes cocinas del mundo. Así, en su carta de noche se encuentran recetas como el tofu sedoso con vinagreta de jengibre, sésamo y chauchas tostadas, un plato que invita a experimentar diferentes texturas y sabores en un solo bocado: contrasta la suavidad del tofu con el crocante de las chaufas y el sésamo, aunado al leve picor y frescor que le aporta el jengibre. Mientras que en su nueva propuesta del mediodía, la sugerencia es iniciar el recorrido con el cremoso de garbanzos con vegetales tostados, una receta que pone en primer plano a los vegetales de la temporada otoñal como el brócoli, la coliflor y las chauchas. Se acompaña con láminas de ajo tostado y el toque final se lo dan los últimos limones en conserva del año pasado, en espera de la nueva tanda.

Todo esto encuentra su mejor complemento en la sólida carta de vinos, a cargo de la head sommelier Delvis Huck, y la coctelería minimalista y elegante de la head bartender Flavia Arroyo. Una alternativa integral, para probar en esta casona icónica, recomendada por segundo año consecutivo por la guía Michelin.

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

Instagram: @casacavia