Dinero y pareja: la vida y las finanzas de a dos

¿Cuentas juntas o separadas? ¿Me tiene que decir en qué gasta? ¿Los gastos se dividen 50 y 50? Estas son algunas de las consultas que recibo más a menudo por parte de interesados. Así que, si alguna vez vos también te lo preguntaste, acá te dejo algunas respuestas que te pueden ayudar.

“Dividimos todos los gastos en partes iguales, es lo más justo. ¿Está mal?”

¡Sí! Excepto que los ingresos sean exactamente iguales, dividir 50 y 50 siempre va a ser injusto para alguna de las partes. En general es la mujer la que sale perdiendo, porque la mayoría de las veces tiene un sueldo menor. Según ONU Mujeres, a nivel mundial las mujeres ganan un 16% menos que los hombres, y en la Argentina esta brecha crece hasta cerca de un 25%, conforme datos publicados por el INDEC. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Tomando en cuenta el presupuesto completo y dividiendo de manera proporcional, según los ingresos de cada uno. Esa es la forma más justa, en este caso no sirve dividir exactamente por la mitad.

“¿Conviene tener una cuenta en común, hacer ‘un pozo’, o cada uno paga algo?”

Lo mejor sería tener una cuenta en común para los gastos en común, es decir, los que corresponden a la vivienda, comida, hijos, etc. En la práctica es mucho más cómodo que una sola persona se encargue de los pagos (siempre que quiera) pero ambas partes deben estar igual de informadas sobre todos los gastos, fechas, formas de pago, etc. No vale desentenderse de todo y que se encargue la otra persona, no es justa la carga. Que ambas partes estén informadas y decidan, y que de común acuerdo una de ellas ejecute. Pueden ir variando cada cierto tiempo si quieren.

“No me quiere decir en qué gasta” / “No quiero decirle en qué gasto”

Vale de ambas maneras, es un planteo muy común. Acá mi recomendación para no pelear y seguir construyendo es tener la cuenta en común que mencioné más arriba, y a la vez una individual para cada uno (puede ser bancaria o billetera virtual) con un monto asignado según el presupuesto familiar. Sobre esa cuenta no se dan ni se piden explicaciones, cada parte lo gasta como quiere, cuando quiere, en lo que quiere. Esto da libertad y a la vez anima a controlar y mejorar el uso del dinero en común.

“En mi casa siempre se hizo así”

Pasa mucho, tanto con el dinero como con otros temas de la vida en común. Venimos seteados desde chiquitos con una forma de hacer las cosas, y a veces no nos detenemos a pensar si se puede hacer de otra manera. No mejor ni peor, distinta. Por eso acá siempre sugiero charlar sobre los ejemplos que tuvieron en la infancia, para conocer de dónde vienen ciertas reacciones, pero empezar de cero con lo que a ustedes les sirve, que probablemente no es lo mismo que aplicó para otra familia hace 20, 30 o 40 años. Todos tenemos un pasado, pero podemos empezar de nuevo con más herramientas y educación.

“Le pido que me ayude a cuidar los gastos, pero no le interesa”

Más frecuente de lo que creemos, causa de peleas en muchas parejas. En general se asocia a las mujeres como las más gastadoras, pero mi experiencia me dice que en mayor medida son quienes cuidan los recursos que administran. Ante un cambio (por ejemplo, dejar de usar las tarjetas, uno muy común) una de las partes empieza con todo el entusiasmo y la otra nunca se sube al tren y espera que todo siga como hasta ahora. Cuando veas que ese comportamiento se repite, pará la pelota y charlalo, antes de que sea tarde.

La comunicación es fundamental

Si tenemos en cuenta que el dinero es la segunda causa de divorcio a nivel mundial, ¿es importante hablar sobre el tema con tu pareja? ¡Claro que sí! Porque solo así van a poder solucionar diferencias, saber qué espera la otra persona, qué le molesta y cómo construir de ahora en adelante.

El dinero es una herramienta para lograr todo lo que quieran, en pareja y como familia. Evitá las acusaciones cruzadas, que no los llevan a ningún lado. No compitas y tampoco dejes que cause más peleas, ¡hablalo ahora!

Dentro de Dinero en Orden funciona una Escuela online, y ahí vas a poder encontrar una clase especial sobre dinero y pareja, ideal para ver y aprender de a dos, para formarte en el uso de tu dinero, saldar deudas, generar más ingresos, empezar a invertir y más.

*Celeste Sánchez es comunicadora especializada en finanzas familiares y creadora de @dineroenorden

por Celeste Sánchez