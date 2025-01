Wanda, Icardi y la China: locura de alto vuelo

La polémica que involucra a Wanda Nara, Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi comenzó como otro escándalo amoroso más. Día a día fueron surgiendo nuevas revelaciones que convirtieron a la situación en el tema del verano. Pero, a la par que se difundían nuevas intimidades y que los protagonistas tiraban indirectas en sus redes sociales, el tono fue cambiando. Las sugestivas fotos o posteos fueron dejando lugar a una total exposición de la intimidad, sin reparo ni siquiera por los hijos de los involucrados, lo que, lejos de apaciguar los ánimos, hizo que el conflicto escalara.

La situación ya no es un “chisme” más, sino que ahora es un conflicto donde, de un lado y del otro, no dudan en ventilar cuestiones privadas por el solo hecho de llevar agua para su molino. El conflicto llegó a un punto en el que vale todo: desde la publicación de conversaciones privadas hasta la difusión de imágenes capturadas por cámaras de seguridad. Más aún, en medio de esta guerra desatada, se expone no sólo a los hijos de los involucrados, sino que hasta se los usa como “botín de guerra”.

“Con las nenas cero mierda. Van a vivir conmigo, ¿o no te queda claro? ¿O te vas a dar cuenta cuando te las saque? Y vas a decirme de volver, desesperada”, dice Mauro Icardi en uno de los últimos audios difundidos sobre el conflicto al interior de la ex pareja. Estas declaraciones permiten entender en qué términos se está llevando adelante la disputa entre ambos, pero además, la publicación de esta conversación privada denota cómo, de un lado y del otro, son capaces de exponer diálogos personales que involucran a terceros, a fin de socavar al otro.

Es que desde que el escándalo arrancó, tanto Icardi como Nara han tenido en los medios diversos periodistas que ofician de voceros extraoficiales de ellos. Así, cualquier conversación, foto o video que uno de los dos quiera hacer público para desacreditar al otro se viraliza rápidamente y suma un nuevo capítulo en la pelea. Por esto, a cada chat filtrado por uno, le seguirá la contrapartida del otro. Y así, con cualquier cosa que se publique. Es en este constante ida y vuelta donde se perdió cualquier tipo de filtro y control, y no hay reparos en exponer todo, y a todos, con tal de vencer.

Así, por ejemplo, a los dichos de Icardi sobre cómo le iba a quitar la tenencia de sus hijas a Nara, filtrados por la mediática, le siguió otra conversación en la que la expuesta es ella. “Metiste a una pendeja a su habitación, ¿y le decís que la salude por el cumpleaños? ¿Vos qué te pensás que son estas boludeces para mis hijas? No son nada ni nunca van a ser nada. Te cases, tengas hijos, para las nenas van a ser las hijas de la prostituta que arruinó su familia, entonces nunca les van a dar pelota. Es lo que vos no entendés”, se la escucha decir a Wanda.

En esta pelea, los primeros expuestos son los hijos de todos los involucrados. Las hijas de la ex pareja, porque terminan de rehenes de la situación y son “usadas” para fotos convenientes o más provocaciones. Una de las hijas de Suárez también quedó arrastrada al barro luego de que la pequeña protagonizara una llamada a la hija de Icardi y Nara para saludarla por el cumpleaños. La llamada en cuestión tardó minutos en viralizarse y en ella se escucha cómo la ex pareja se pelea. Esto desató el enojo de Suárez, quien estaba junto a Icardi y le mandó un mensaje a Nara, el cual, a los minutos, ya era viral. Todo público, todo expuesto y cada vez más violento, sin reparar en que el escándalo mediático ya tomó otro color. Por ejemplo, Wanda no dudó en decirle a Icardi: “Prefiero que desaparezcas, o que te pegues un tiro en la cabeza y listo”.

Infantilismo

Además de disparar con munición cada vez más gruesa, hay otro aspecto que destaca de esta guerra declarada y son las indirectas, casi en tono infantil, que ambas partes suelen enviar. Así, Suárez posa sonriente en un avión privado junto a Icardi imitando lo que hacía Wanda cuando ella era su pareja y solía publicar sus imágenes en aviones. Para no ser menos, Nara ahora blanqueó su vuelta con Elián “L-Gante” Valenzuela, el mismo con el que engañó a Icardi cuando se filtró el fallido romance entre el futbolista y Suárez.

Como todo lo que ocurre en el marco de este conflicto, las promesas de amor eterno entre ambas parejas y demás comentarios románticos en redes o entrevistas están más pensados para demostrarle a su ex su buen presente, como adolescentes queriendo celar al otro.

Entre actitudes infantiles impropias de su edad y una cada vez mayor virulencia para desacreditar públicamente a la otra parte, el escándalo amoroso del verano ya no es el típico culebrón. Es una guerra declarada donde todo vale y que deja nuevos capítulos día a día.

por R.N.