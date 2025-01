Parejas desparejas: los que roban en la farándula

Existe una máxima que delinea la esperanza de muchas mujeres que reza “La suerte de la fea la bonita la desea”. Y si bien en este caso, debería hacer alusión al género contrario, quien recibió todo tipo de mensajes de esa índole en sus redes sociales fue el director, autor y actor Santiago Korovsky cuando confirmó su romance con Celeste Cid, sin duda y por unanimidad, una de las actrices más bellas de Argentina.

Fiel a su estilo de humor ácido, entre perdedor y antihéroe, el protagonista de “División Palermo”, al corazón que le puso su novia en su cuenta de Instagram, le contestó con un posteo donde ironizó “El segundo robo del siglo”. Tal fue la repercusión en los medios que todos se hicieron eco de la noticia de manera positiva, ya que ambos artistas son muy queridos y valorados por el medio, por sus colegas y por sus seguidores.





Todo sucedió la noche del 19 de enero, en el marco del cumpleaños 41 de la actriz que celebró junto a su círculo más íntimo. Aunque se los vincula desde el pasado octubre cuando fueron juntos a la avant premiere del film “Simón en la montaña”, ellos fueron los primeros en disuadir tal rumor con un contundente “somos muy amigos”. Y abanderados del perfil bajo, nunca se los vio juntos en eventos ni en publicaciones.



Pero una vez blanqueada la relación, se dio un divertido ida y vuelta por redes sociales entre los tortolitos. Primero ella se dejó ver envuelta en hojas de árboles y arbustos, a lo que el flamante Romeo reposteó con el agregado de “Feliz cumple” y vuelto a publicar por parte de ella con el emoji de un corazón de color azul. Y ahí fue cuando antes de recibir una andanada de elogios por parte de los cibernautas, Korovsky se escudó con otra publicación donde aparecía el libro de Rodolfo Palacios “El segundo robo del siglo”, donde se narra el supuesto reencuentro de los ladrones de la sucursal Acassuso del Banco Río. Aceptada la diferencia estética entre Korosvky y Cid, la actriz duplicó la apuesta y tituló “Sr. y Sra. Smith”, como asumiendo que para ella son tan lindos como Brad Pitt y Angelina Jolie. Todo en clave de comedia, mezclando la ironía con la realidad y promoviendo el amor que sienten uno por el otro.





Caminos opuestos. Aunque para el actor Santiago Korovsky enamorar a Celeste Cid haya sido concretar casi una utopía, él ya conoce de desafíos y metas logradas, cuando en noviembre del pasado año la serie que dirigió y protagonizó “División Palermo”, ganó el Emmy a la Mejor Serie de Comedia Internacional. Un galardón impensado para la industria argentina de cine, sobre todo con un producto que parecía ser efectivo solo para el mercado local pero que gracias a la plataforma Netflix tomó dimensión global.



Por el lado de Celeste Cid, su nueva relación contrasta mucho con Emmanuel Horvilleur y Michel Noher, los dos padres de sus respectivos hijos André y Antón; y de sus amoríos intermedios con Nicolás Cabré, Chano, Joaquín Levinton y Aprile (primer baterista de Catupecu Machu). Cabe destacar que desde hace 25 años Cid es hostigada por un fan que la sigue a sol y sombra y del cual Justicia por el momento no pudo probar el denunciado acoso. Por lo que el bueno de Korovsky deberá utilizar sus artilugios secretos para lograr otro imposible y liberar a su novia de su prolongado padecimiento.

Diva terrenal

Logrando saltar la banca de los medios del corazón, Pedro Rosemblat tomó una dimensión impensada al enamorar en una fiesta de disfraz a la exitosa y bella Lali Espósito. Ex estudiante de abogacía, periodista y actual dueño de la señal de streaming Gelatina, sorprendió cuando pasó a jugar en las ligas mayores del espectáculo -por el interés que despierta ahora en los medios- al ponerse en pareja con la cantante. Rosemblat se había hecho un nombre en la arena política cuando se unió al programa de Roberto Navarro en C5N con su personaje de “El cadete”. En esa performance periodística diaria, colaba chistes que apuntaban directamente hacia el jefe de Gobierno de por aquel entonces Horario Rodríguez Larreta.



En la actualidad, Rosemblat forma pareja con Lali Espósito desde hace más de un año, vínculo que la cantante blanqueó en solitario en el living de Susana Giménez, donde contó detalles de cómo se conocieron y de los secretos que más la conquistaron del periodista e influencer peronista. Entre risas y confesiones, reconoció: “Es como vivir con alguien de “Masterchef”, no sabés lo que cocina. Hoy, antes de venir, me hizo un pollo con arroz, cebolla de verdeo y papas al horno, bárbaro”.





En el cumpleaños 33 de la ex “Casi Ángeles”, Rosemblat le agradeció por hacerlo feliz todos los días y cerró: “Feliz cumpleaños, te amo mucho”. Sabido que a Lali no le resultaron los romances con personalidades de alta exposición como Peter Lanzani, Benjamín Amadeo y Mariano Martínez, Rosemblat parece ser el elegido a futuro por la misma Lali para padre de sus hijos.



Otra de las relaciones dispares debido a la fama y a la forma de ser de uno y otro fue la de Nicki Nicole y Peso Pluma. Si bien el vínculo duró apenas unos meses, los dos cantantes anunciaron su romance y fue un impacto mundial. Pero ella, de cara aniñada y voz susurrante fue rapidamente aplacada por la verborragia latosa del azteca y el vínculo duró poco tiempo.





Un total de tres meses donde quedó una canción en conjunto “Por las noches”, un par de confesiones de amor eterno por Instagram y una traición que la propia Nicki reconoció enterarse por las redes cuando vio a su chico de la mano de una voluptuosa mujer en Las Vegas, en Estados Unidos, en un video que subió un seguidor. Frente al impacto, publicó en su perfil: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”.