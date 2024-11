Los Avengers unidos en contra de Trump

En un contexto de gran polarización política, el apoyo de celebridades a la vicepresidenta Kamala Harris se ha vuelto un fenómeno que marca una tendencia en Hollywood. La franquicia Marvel, con su resonancia global y sus personajes casi míticos en el imaginario cultural, ha aportado a su elenco para respaldar públicamente a Harris en su aspiración presidencial. En una reciente aparición, actores vinculados a los “Avengers” sugirieron con humor un eslogan: “I’m Kamala Harris, and I’m down with democracy” (“Soy Kamala Harris y estoy con la democracia”). Aunque la frase es poco probable que se convierta en lema oficial de la campaña, simboliza el empuje que las figuras de Hollywood le están dando a su candidatura.

En el zoom que no tardó en volverse viral, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira y Paul Bettany marcaron su apoyo a la actual vicepresidenta y candidata demócrata en contra de Donald Trump. .“Es nuestro placer juntarnos y votar en estas elecciones”, sostuvo Danai Gurira, actriz que interpreta a Okoye en Black Panther. Y Downey Jr. sugirió el slogan que luego se vería reflejado en un clip al estilo de la presentación de las películas de Marvel. Una campaña que refleja el vínculo de los grandes estudios de Hollywood (aquí Disney, propietario de Marvel) hacia Harris.

El respaldo de celebridades en favor de Harris ha sido rotundo y diverso. Nombres de alto perfil como Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Sarah Jessica Parker, Drew Carey, Eminem, Andy Cohen, Ben Stiller, Willie Nelson, Cher, Mandy Patinkin, Marc Anthony, Mariska Hargitay, Lizzo, Anne Hathaway, Geraldo Rivera, Neil Young, Poorna Jagannathan, Dave Bautista, Jennifer Lawrence y Billie Eilish se han sumado abiertamente a la campaña. Este respaldo colectivo representa la preocupación del sector artístico y su determinación en torno a causas que consideran fundamentales, como la lucha por la democracia, el cambio climático y los derechos civiles.

Beyoncé, una de las artistas más influyentes de la música y la cultura pop, estuvo presente el 25 de octubre en un evento de campaña de Harris en el estadio Shell Energy en Houston, en el que se abordaron los derechos reproductivos. En un discurso poético y cargado de energía, la cantante hizo un llamado a la acción: “Es hora de cantar una nueva canción. Una canción que comenzó hace 248 años. Las viejas notas de decadencia, discordia y desesperación ya no resuenan. Las generaciones antes de nosotros nos susurran una profecía, una misión, un llamado, un himno. Este es nuestro momento. Es hora de que América cante una nueva canción. Nuestras voces cantan un coro de unidad, de dignidad y de oportunidad. ¿Están listos para unirse al nuevo canto americano? ¡Porque yo sí lo estoy! ¡Hagámoslo!”, concluyó Beyoncé, enfatizando la urgencia de la participación ciudadana.

Por su parte, Leonardo DiCaprio, conocido por su activismo ambiental, también sumó su voz a la campaña el 25 de octubre a través de un video en Instagram. “El cambio climático está matando al planeta y arruinando nuestra economía. Necesitamos un paso audaz hacia adelante para salvar nuestra economía, nuestro planeta y a nosotros mismos. Por eso voy a votar por Kamala Harris”, declaró el actor, subrayando la urgencia de tomar medidas significativas contra la crisis climática.

El amplio respaldo de Hollywood a Kamala Harris y la participación de celebridades de primer nivel refuerzan la importancia simbólica de su candidatura, especialmente en un contexto donde los valores democráticos y los derechos sociales parecen estar en juego. Esta postura proactiva no solo moviliza al electorado joven y a los seguidores de estas figuras, sino que, según los analistas, contribuye a mantener un debate público sobre las prioridades políticas que preocupan a amplios sectores del país, desde el cambio climático hasta la equidad y los derechos civiles.

por R.N.