Maduro se declara ganador y la oposición grita fraude

Nicolás Maduro ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela por la autoridad electoral controlada por el gobierno, un resultado que frustra las esperanzas de la oposición de poner fin al régimen chavista después de 25 años de dominio.

El resultado fue inmediatamente cuestionado por rivales y varios gobiernos de la región y el mundo, después de que un retraso de seis horas en la publicación de los resultados de las elecciones: el Consejo Electoral de Venezuela afirmó que Maduro había ganado con el 51,21% de los votos, en comparación con el 44,2% de su rival, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

El Consejo Electoral publicó ese resultado con el 80% de los votos contados, aumentando las sospechas: Maduro había obtenido más de 5 millones de votos en comparación con los 4,4 millones de González. En tanto, observadores independientes habían descrito las elecciones como las más arbitrarias de los últimos años, incluso para los estándares de un régimen autoritario que comenzó con el mentor y predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

La campaña de González había generado una rara ola de optimismo entre millones de venezolanos ilusionados con un cambio después de una década durante la cual la economía del país con las mayores reservas de petróleo del mundo se contrajo en un 80%, y casi 8 millones de personas –un tercio de la población de Venezuela– huyó al extranjero.

Maduro dedicó su victoria a Chávez, quien ungió a Maduro como su sucesor poco antes de su muerte en 2013. “Viva Chávez. ¡Chávez está vivo!”, gritó Maduro. Dirigiéndose a sus seguidores en la capital, Caracas, el líder de 61 años dijo: “Soy Nicolás Maduro Moros, el presidente reelegido de la República Bolivariana de Venezuela… y defenderé nuestra democracia, nuestra ley y nuestro pueblo”.

La oposición se apresuró a cuestionar los resultados. “Los venezolanos y el mundo entero saben lo que pasó”, marcó González en sus primeras declaraciones. Y la líder de la oposición, María Corina Machado, que había apoyado la campaña de González después de que se le prohibiera postularse, también rechazó el resultado, alegando que la oposición había ganado en todos los estados.

"Ganamos y todo el mundo lo sabe", dijo. “No sólo los hemos derrotado política y moralmente, hoy los derrotamos con votos”, agregó Machado ante los periodistas, afirmando que González debería ser considerado el presidente electo del país.

​El resultado fue celebrado por los aliados regionales de Maduro: el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que la "victoria histórica" ​​fue un triunfo de "la dignidad y el coraje del pueblo venezolano", mientras que el boliviano Luis Arce, destacó que las elecciones se habían celebrado en lo que habría sido Cumpleaños 70 de Chávez. “Qué gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez”, tuiteó Arce.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que su gobierno tenía “serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano”. “Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia”, afirmó.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tuiteó: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que ha publicado son difíciles de creer... Chile no reconocerá ningún resultado que no sea verificable”. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, dijo que su gobierno rechazó el resultado. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que el conteo había sido “claramente viciado”. “No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para lograrlo”, afirmó Pou.

En una entrevista con la BBC en vísperas de las elecciones, Machado había afirmado que el país se acercaba a un “evento enorme, único y épico que cambiará no sólo la historia de Venezuela sino también la de toda la región”. “El sistema se está resquebrajando por primera vez en 25 años”, afirmó Machado sobre el chavismo, prediciendo una “enorme e histórica participación” que sacaría a Maduro del poder. Una esperanza ingenua.