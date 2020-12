Time elige a Joe Biden y Kamala Harris como personas destacadas del año

Joe Biden, y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, son para la revista Time, las personas más relevantes del año 2020 por "cambiar la historia americana" y anteponer la "empatía a la división" en un mundo marcado por el dolor de la pandemia, según marca el semanario.



Biden y Harris, que recogen la posta de la joven activista medioambiental Greta Thunberg en 2019, han resultado los elegidos por el magazine como últimos representantes de una lista que comenzó en 1927 y que este año incluía entre los nominados al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.



Los otros dos candidatos al título, reveló Time, eran el especialista en enfermedades infecciosas y abanderado de los esfuerzos sanitarios en la lucha contra el coronavirus, el doctor Anthony Fauci, y el Movimiento para la Justicia Racial, la amalgama de organizaciones que han protestado bajo la bandera del #blacklivesmatter a lo largo de todo este año contra la brutalidad policial hacia los ciudadanos de raza negra, tras el asesinato de George Floyd (allí hubo un reconocimiento de la revista para la organizadora social francesa Assa Traoré).



El editor jefe de Time, Edward Felsenthal, justificó su decisión en el carácter transformador de los elegidos. "Nos decidimos por Biden y Harris porque cambian la historia americana, y por demostrar que las fuerzas de la empatía son más grandes que las furias de la división, por compartir una visión curativa en un mundo doliente", esgrimió.



"Biden tuvo la visión, marcó el tono y encabezó la fórmula demócrata a la Casa Blanca, pero también fue capaz de reconocer lo que no podía ofrecer por sí mismo, lo que un hombre blanco de 78 años nunca podría brindar: cambio generacional, una perspectiva nueva y una encarnación de la diversidad de Estados Unidos", sigue el artículo que justifica la elección.



"Para eso necesitaba a Kamala Harris, senadora por California, ex fiscal de distrito y fiscal general del Estado, una hija birracial de inmigrantes cuyo carisma y duras preguntas a los responsables de la Administración Trump electrizaron a millones de demócratas", apuntó Time. "En una era de tribalismo, la unión tiene como objetivo demostrar que las diferencias no tienen por qué ser divisiones", remarcó Felsenthal.



Este año, Time ha dedicado menciones adicionales a otras personalidades destacadas de la escena deportiva, cultural, social y tecnológica. El jugador de la NBA, LeBron James, ha sido elegido deportista del año; el galardón de artista del año ha ido para el grupo de música pop surcoreano BTS; y el empresario Eric Yuan ha sido elegido la persona de negocios de 2020 como fundador de la aplicación electrónica por excelencia empleada en esta pandemia: el servicio de comunicación grupal Zoom.

