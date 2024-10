Macri está jugando el mundial de Bridge en Buenos Aires

Por gestión del mismísimo Mauricio Macri, entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre se juega en Buenos Aires el Mundial de Bridge en el Centro de Convenciones de la Ciudad y contará con la presencia del equipo local.

El período de inscripción no fue muy auspicioso: debieron extenderlo porque hasta el 23 de septiembre había solo tres equipos. Finalmente, se anotaron desde muchos países a último momento. Hasta el momento, en la categoría Senior en la que participa el presidente del PRO, había 24 equipos.



Sin embargo, el equipo argentino no está a gusto con el desempeño de Macri: “Está desenganchado”, dicen. El exmandatario no llegaría al certamen muy afilado, lo notan distraído. Que no elige las mejores estrategias, dicen. De hecho, cada vez reparte más tiempo entre el bridge y otro juego de cartas: el póker. Le dedica varias horas a jugar con amigos, entre ellos Daniel “El Tano” Angelici y Gastón Gaudio, entre otros.

La edición décimo sexta de los World Bridge Games BA 2024 celebró hace dos días la ceremonia de apertura de estos juegos mundiales donde la mayoría de los atletas de todas las delegaciones se hicieron presente. El evento contó con la presencia del Sr. Subsecretario de Deportes de la Nación Diógenes de Urquiza, el Presidente del COA Lic. Mario Moccia y su vicepresidente la Dra. Alicia Morea y las Sras. Nancy Zorfo y Marcela Vulgaris del Ministerio de Educación de CABA.

En abril de este año, el expresidente se consagró campeón en el torneo sudamericano de Bridge. Lo hizo como parte del seleccionado nacional senior, integrado también por Luis Palazzo, Carlos Lucena, Walter Fornasari, Héctor Camberos y Juan Rueda. "Estoy muy contento jugando ahora con Lucena, que es un gran jugador, o con Palazzo. Soy muy adaptable porque me considero un jugador que necesita mejorar mucho", dijo Macri, durante su participación en el torneo.

En ese encuentro, el conjunto albiceleste totalizó 157.63 unidades y superó por 33.5 a Colombia, por 38.52 a Brasil y por 81.5 a Chile, los otros seleccionados que participaron de la competencia. Como resultado, Argentina y Colombia clasificaron al Mundial de la disciplina, que se disputará el año posiblemente en Macao, China, aunque la sede no está aún confirmada.Por otro lado, además de salir campeón en la categoría masculina senior de bridge en Cali, Argentina se quedó con los títulos en las categorías libres y damas, mientras que terminó tercera en mixtos.