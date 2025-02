Roberto Navarro le pegó a María Eugenia Vidal tras la aprobación de Ficha Limpia

“La chica de la media casa y el medio auto que se compró un Depto en lugar más caro de Recoleta. La de los aportantes truchos…. Qué gran farsa es todo”, posteó Roberto Navarro en su cuenta de X. El periodista kirchnerista compartió su mensaje añadiendo un fragmento del discurso de Maria Eugenia Vidal al tratarse la ley de "Ficha limpia"en Cámara de Diputados.

El creador de El Destape rememoró la Declaración Jurada que la ex gobernadora bonaerense presentó en 2020. En ese momento, la dirigente del PRO resaltó en su declaración jurada de bienes personales, publicándose en el sitio web de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, que solo tenía media casa, medio auto, ahorros por $ 650 mil y dos deudas.



“Desde el PRO, para aquellos que están tan preocupados por la doble vara en el tratamiento de Ficha Limpia, quiero decirles en que nos diferenciamos. Es cierto, hay diputados del PRO denunciados. Yo misma he sido denunciada. ¿Saben cuál es la diferencia con ustedes? La primera: no estamos imputados, ni procesados, ni condenados. La segunda: no le echamos la culpa a los jueces que nos tienen que echar”, destacó Vidal en el video.

La Cámara Baja aprobó el proyecto que impide a condenados por corrupción ocupar cargos públicos, en medio de una discusión marcada por cruces entre oficialismo y oposición. La iniciativa generó un amplio debate en el recinto y dividió a los legisladores. Con 144 votos a favor, 98 negativos, 2 abstenciones y 13 ausentes, la propuesta obtuvo la media sanción, con un fuerte respaldo de sectores alineados con el oficialismo y parte de la oposición dialoguista.

Más allá de la oposición del bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, el proyecto de Ficha Limpia pasa al Senado, donde deberá ser debatido y aprobado para convertirse en ley. De ser sancionada, la normativa impediría que personas con condenas firmes por delitos de corrupción puedan acceder a cargos electivos o funciones públicas.



Otro momento de tensión del debate fue otorgado por el legislador entrerriano Tomás Ledesma de Unión por la Patria. El diputado se refirió a Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja. “Ritondo es el que esté armando la propuesta de Ficha Limpia. Es como si Samid me armara una dieta vegana, señor presidente. Hay una contradicciones hasta biológicas, con lo que estamos discutiendo en el día de hoy, con los perfiles de ciertos dirigentes”, señaló el parlamentario peronista.

La arremetida del kirchnerismo contra el dirigente del PRO fue contundente, de hecho la diputada Lorena Pokoik presentó una moción contra Ritondo donde pidió crear una comisión investigadora. Sin embargo, el ala dura del bloque respondió que "se trata de un intento de posponer la verdadera discusión". La legisladora pidió apartarse del reglamento para poder tratar un proyecto que establezca una comisión especial que investigue la denuncia sobre la creación de sociedades offshore a nombre de la esposa del diputado macrista. Pero el pedido no fue considerado.

“Dicen ser los paladines de la transparencia, siempre dispuestos junto al poder político y mediático a inventar causas contra quienes atentan contra los intereses del poder concentrado y sus privilegios, pero nunca dispuestos a rendir cuentas de cómo se enriquecieron”, afirmó Pokoik. Hace semanas, El DiarioAr publicó una investigación en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) de la que se desprendió que la pareja del dirigente, Romina Aldana Diago, tendría sociedades implicadas en la compra de propiedades en Miami valuadas en US$2,6 millones, cuando su marido ocupaba cargos públicos.