Dos productores argentinos detrás del debut anglo de Pablo Trapero

El cineasta argentino Pablo Trapero, conocido por “El Clan” y ganador del León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia, da un paso hacia el mercado angloparlante con su primera película en inglés, “& Sons”. Este ambicioso proyecto no solo cuenta con un elenco de lujo, sino también con la participación clave de dos productores argentinos: Axel Kuschevatzky y Diego Kolankowsky. Ambos han unido fuerzas para llevar a cabo esta producción que promete captar la atención del público internacional.

Elenco notable

Protagonizada por Bill Nighy (“Love Actually”), Noah Jupe (“A Quiet Place”), George MacKay (“1917”) y Matt Smith (“La casa del Dragón"), “& Sons” está basada en la novela homónima de David Gilbert, un bestseller del New York Times que fue considerado uno de los mejores libros del año en varias listas literarias. La adaptación del guion estuvo inicialmente a cargo de Sarah Polley, ganadora del Oscar por “Women Talking”, y posteriormente fue retrabajada por el propio Trapero para adaptarla a su visión cinematográfica.

La sinopsis oficial describe a Andrew, un novelista conocido mundialmente como A.N. Dyer, quien se enfrenta a su propia mortalidad. En un intento por reconciliarse con su pasado, convoca a sus hijos, pero la reunión familiar toma un giro inesperado cuando Andrew revela un secreto que desafía los límites de la realidad.

“Lo que más me atrajo fue la universalidad de las dinámicas familiares como el núcleo de la narración. Las relaciones más íntimas suelen ser las más complicadas”, comentó Trapero. “El elenco sensacional con el que estoy trabajando es un sueño hecho realidad. Son el conjunto perfecto para elevar a estos personajes y honrar la escritura de Sarah”.

Producción argentina

Detrás de esta película están Infinity Hill, la productora fundada por Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman y Phin Glynn, y DK Group Intl, la compañía de Diego Kolankowsky. Ambos productores argentinos aportan su experiencia en proyectos internacionales y su visión para consolidar el talento latinoamericano en la industria global.

Kuschevatzky, conocido por su trabajo en “Argentina, 1985”, compartió su entusiasmo: “Es un placer para nosotros llevar a la pantalla grande la maravillosa y deslumbrante novela de David Gilbert, magistralmente adaptada por Sarah Polley para el director Pablo Trapero. Como firmes creyentes en el talento internacional, estamos orgullosos de apoyar a cineastas latinos con una visión tan única como la de Pablo”.

Por su parte, Kolankowsky, ganador del Tony por la obra de Broadway “Once On This Island”, destacó la relación personal y profesional que lo une a Kuschevatzky: “Axel es una persona a la que quiero y admiro. Es un orgullo encarar este proyecto con él. Además de ser mi amigo, es un profesional valiente y talentoso. Es un placer y un honor seguir convirtiendo sueños en realidad junto a Axel”.

Ambos productores han trabajado juntos en múltiples proyectos durante las últimas tres décadas en Argentina, pero esta es la primera vez que colaboran en un ámbito internacional de esta envergadura. Kuschevatzky enfatizó la creatividad de su colega: “Diego es una persona infinitamente creativa y curiosa, siempre a la búsqueda de nuevas ideas. En tres décadas de amistad, lo vi crecer constantemente y apostar siempre por el talento y la pasión”.

Desafíos y decisiones

La realización de “& Sons” enfrentó varios desafíos, entre ellos la pandemia y las huelgas de guionistas y actores en Estados Unidos. Sin embargo, esto no detuvo a los productores, quienes decidieron trasladar la acción de Nueva York a Inglaterra. “Fue una de las primeras decisiones que tomamos, por un conjunto de razones, incluyendo que Inglaterra es un mercado más accesible para hacer cine que Estados Unidos”, explicó Kuschevatzky.

El casting también fue un elemento fundamental en el desarrollo del proyecto. Nina Gold, reconocida directora de casting de series como “Game of Thrones” y “Star Wars”, sugirió a Bill Nighy desde el principio. “Bill leyó el guion y automáticamente dijo que quería hacerlo. Esto ocurrió con todo el elenco; los actores que queríamos estaban disponibles, leían el guion y aceptaban inmediatamente”, agregó Kuschevatzky.

Un paso adelante

Con “& Sons”, Pablo Trapero no solo consolida su trayectoria como uno de los cineastas más destacados de Argentina, sino que también abre nuevas puertas para el talento latinoamericano en la industria internacional. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo el cine argentino sigue ganando terreno en la élite del cine mundial, impulsado por la visión y el esfuerzo de productores que apuestan por historias universales con un enfoque local.

“Estamos súper orgullosos del resultado final. Es una película que no solo emocionará, sino que también sorprenderá a las audiencias”, concluyó Kuschevatzky.

por R.N.