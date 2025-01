El sueño imperial de Trump: nueva geopolítica

Es conocida la verborragia de Donald Trump. Y ahora a punto de desembarcar en la Casa Blanca se metió con una cuestión que parecía ya enterrada en el mundo: el expansionismo. En NOTICIAS de esta semana te vamos a contar EL SUEÑO IMPERIAL DE TRUMP. El magnate busca un crecimiento territorial sin precedentes que triplicaría el tamaño de EE.UU si llegara a concretarse. Porque en una suerte de delirio romano, Trump inquietó con la promesa de comprar Groenlandia a los daneses, confiscar el Canal de Panamá y anexar Canadá para convertir esta democracia desarrollada en el Estado 51 de la Unión. Existen verdades y mitos detrás de este discurso disruptivo. Pero lo cierto es que, en el fondo, el presidente electo avala el avance de las potencias sobre sus vecinos para conquistar territorios que le aseguren, entre otras cosas, poderío geopolítico y recursos naturales. Un enemigo está en la mira: China, a quien Trump buscará poner límites en su hegemonía global. Si este sismo geopolítico se produce, el riesgo es que se multipliquen las tensiones en un mundo ya signado por la incertidumbre y la violencia.

Además, te vamos a contar Milei y Macri, la novela del verano. Se aman, se odian. Buscan un acuerdo, lo niegan. Los líderes de La Libertad Avanza y del PRO se debaten entre la guerra y la convivencia. Y está en juego las candidaturas 2025 y hubo una fuga de funcionarios PRO que volvió más tirante el vínculo.

Yuyito, una primera dama solitaria. En el mundo de la política ya se especula cuándo se anunciará la ruptura de la pareja de Milei y Yuyito porque todas las señales públicas hacen pensar que no están más juntos: ella no festejó año nuevo con el Presidente, se enojo cuando le preguntaron por Milei y está de vacaciones sola en Mar del Plata. Pero lo más llamativo es que Yuyito no cumplió la promesa que había hecho de mudarse a Olivos. En la Libertad Avanza todo lo personal se vuelve político.

Paradores sofisticados en las playas de Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda. Los paradores ya no solo ofrecen un menú y un espacio de recreación. De simples espectadores, ahora pasaron a ser referentes activos que marcan tendencia y acompañan el ritmo del verano. Ofrecen cocina de autor y propuestas nocturnas. Te vamos a contar cuáles son los más utilizados.