Informe especial: cómo será la Economía 2025

En su primer año de gobierno, Milei aplicó una política económica mucho más pragmática de lo que prometió en campaña. Con resultados que permiten un moderado optimismo. Cómo será la economía del 2025 es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Un informe exclusivo de los consultores Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi. Vaticinan, entre otras cosas, que de no aparecer un “cisne negro” en el próximo año sería esperable un crecimiento del 5% y una inflación anual desacelerada, de alrededor del 30%. Creen, no obstante, que es necesario ahuyentar el riesgo de una crisis cambiaria sin el artificio del cepo. Y que el contexto internacional, sobre todo un eventual descontrol brasileño, no altere la estabilidad.

También en esta última portada del 2024, los 100 personajes más influyentes del año. Un podio que comparten Milei, Trump y Messi. Te contamos quienes cayeron algunas posiciones, los que subieron y los nuevos influencers. También en la tapa, el éxito de las mujeres directoras de orquesta. Y playas de Brasil, los paraísos secretos mejor guardados.