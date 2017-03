NOTICIAS desmiente la desmentida del ex titular del PAMI

La revista publicó el “extraño despido” de Regazzoni. El ex titular del PAMI desmintió lo publicado a pesar de que la fuente consultada es incuestionable.

Por Carlos Claá

La fuente es irreprochable. Los textuales, categóricos. NOTICIAS contó en su edición del 18 de marzo del 2017 la verdadera historia del alejamiento de Carlos Regazzoni del PAMI. Pero, sorpresivamente, el ex funcionario salió luego a desmentir la nota.

“Desmiento lo especulado por NOTICIAS”, dijo Regazzoni. A pesar de que no hubo especulaciones de esta revista: todo lo publicado fue contado a este cronista por una fuente del entorno íntimo del ex funcionario. “El Presidente Macri me pidió que camine la Provincia (de Buenos Aires) hablando con los vecinos y ayudando a consolidar este cambio cultural que vive la Argentina”, explicó después.

La fuente que consultó NOTICIAS dijo, con palabras textuales: “El que lo echó fue Lopetegui el martes a la noche. Pero en realidad ni Lopetegui ni Quintana lo querían en el PAMI. El que quería que se fuera era Quintana y el problema son los laboratorios”. Luego afirmó: “Quintana quería negociar él, de manera directa con los laboratorios (el precio de los medicamentos). La razón es que Quintana tiene un gran enfrentamiento con los laboratorios por Farmacity. La guerra es feroz”. En la nota sólo se reprodujo la versión que deslizaron desde el entorno del ex funcionario. Por eso resultó extraño que el ex titular del PAMI quisiera desmentir esa versión. Desmentir a los suyos.

Si Regazzoni tiene temor a Lopetegui y Quintana es su problema. NOTICIAS ratifica cada una de las palabras que publicó.