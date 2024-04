Facundo Manes: ““A mí no me adoctrinó nadie"

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, respaldó la movilización en defensa de la educación pública y lanzó un irónico mensaje contra contra el Gobierno de Javier Milei: "¿Ahora la ven?", escribió en su cuenta de la red social X junto a una imagen área de las inmediaciones de la Plaza de Mayo en la que se aprecia la multitud que participó de la marcha.

“Es impresionante y emocionante cómo la sociedad se autoconvocó. Hay de todo, de todas las ciudades y lo sectores sociales", destacó Manes desde las inmediaciones de la Plaza de Mayo, en diálogo radial con El Disparador (Delta 09,3). “El presidente habla de economía, y la economía en el mundo de hoy es la educación”, siguió el diputado radical, cruzando públicamente a Javier Milei, principal blanco de los manifestantes.

“Obvio que hay que reformar la universidad y mejorarla, pero es para adelante y nunca para atrás", agregó sobre las revisiones al presupuesto y gastos que propone el Gobierno. "Los países no son ricos y luego invierten en educación. Argentina fue diferente en Latinoamérica por su proyecto educativo, que era un proyecto de nación. Por eso en cada lugar del país había un centro educativo", agregó.

“Hay curros en todos lados, pero la Argentina tiene una tolerancia a la corrupción. No solo hay que educar, hay que hablar de cómo combatir la corrupción", puntualizó Manes sobre los presuntos desvíos de fondos de las universidades hacia algunos espacios políticos. Y manifestó que la corrupción es un problema generalizado, inherente a todos los ámbitos en el país.

“A mí no me adoctrinó nadie, el único adoctrinamiento que tuve fue crecer, prosperar y comprometerme con mi país. Lo que hice no hubiera sido posible sin la educación pública”, defendió a continuación sobre el supuesto control de discurso que ejercerían esos mismos espacios políticos en las facultades.

Finalmente, Manes concluyó: “Claramente el presidente y su grupo no tienen un proyecto de país". Y manifestó que trabajará junto a diputados de otras fuerzas para lograr acuerdos en proyectos de leyes que le aseguren el dinero a las universidades; "Vamos a hacer todo lo posible, hay representante de todos los partidos preocupados por la situación, y además el año pasado nosotros, de todos los sectores impulsamos la ley de ciencia...El presidente tiene que colocar a la ciencia la innovación en primer lugar, es la prioridad en el siglo XXI".

