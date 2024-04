Cómo funcionan las universidades gratuitas en el mundo

“Once países europeos (más Escocia) tienen universidad pública gratuita”, destacó Andrés Malamud desde su cuenta personal de la red social X. El politólogo compartió una imagen, proveniente del medio británico BBC, en el que se observa a los países europeos de Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Polonia, Hungría, Austria, Grecia, Croacia y Eslovenia, remarcados como territorios en el que disponen universidades de acceso público y sin aranceles.

La multitudinaria marcha del martes 23 de abril en protesta contra las medidas de ajuste presupuestario del gobierno nacional sobre las universidades nacionales, puso en foco el sistema de educación superior, pública y estatal y los vaivenes de la gestión del gobierno libertario en la cartera educativa. "Lo que está en juego es la existencia misma del sistema educativo público. Lo que genera es oportunidades para los que venimos de sectores populares”, destacó Angélica Graciano, referente de CTERA.

El presupuesto universitario nacional quedó relegado y no actualizado desde el año pasado. Además, las organizaciones universitarias detallaron que el gobierno llevó a cero todas las obras en las universidades, incluso las obras certificadas a más del 90 por ciento. En la movilización de las universidades nacionales, que transcurrió en distintos puntos del país, hubo adhesiones de los claustros privados, como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA).

Una usuaria respondió al autor de “Secretos, mentiras y bellezas de la política” con una referencia acerca de los costos de estudios en Grecia. “Grecia: ni punto de comparación con Argentina. Ojalá fuera así acá”, destacó María S. “Las universidades griegas están financiadas por el Estado, por lo que la obtención de un título de grado o master para los estudiantes extranjeros es casi gratuita. Lo único que hay que hacer es pagar la cuota anual de 717 dólares. Para llevar una vida cómoda, un estudiante necesita disponer de unos 500 dólares al mes para pagar el alojamiento, los materiales de estudio y las comidas”, detalló un informe del portal Visit World Today.

“Desde octubre del 2014 las universidades alemanas no cobran matrículas a ninguno de sus estudiantes, ni nacionales ni internacionales, en los programas de pregrado/licenciatura o maestría (on algunas excepciones). En otras palabras: es un país donde la enseñanza es gratuita. Además, ofrecen becas para todos los estudiantes, aunque no es frecuente que sean concedidas en el primer semestre de la carrera. Sin embargo, otra ventaja que podrás tener si decides estudiar allá, es que en semestres más avanzados o incluso en los doctorados, la universidad y empresas privadas conceden becas a los estudiantes”, detalló el portal Diana Speaks.

Con respecto a Austria, el mismo portal explicó: “Una de las grandes atracciones que tiene Austria es que, mientras curses estudios y los culmines en el tiempo mínimo requerido, no se te cobrará la matrícula. En pocas palabras: la universidad pública es gratuita, aunque para algunos programas pueden estipular que pagues un monto por semestre de unos 750 euros. Eso sí, si te retrasas o tomas algún curso electivo deberás cancelar una cuota mínima. Y aunque todo esto se aplique solo a estudiantes nacionales, si llegas por algún programa de intercambio o con una beca, puedes ser seleccionado para las excepciones de pago”.

Diversas ediciones del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes han posicionado en varias ocasiones a Finlandia como el país cuyo sistema educativo es el más exitoso del mundo. La enseñanza en el país escandinavo es además gratuita en todos los niveles, y el Estado garantiza comedores para sus estudiantes y el transporte para aquellos niños que deban desplazarse a más de cinco kilómetros del centro de enseñanza. Las universidades en Finlandia son bastante exigentes a la hora de admitir a sus estudiantes.

Por otro lado, dentro del contexto nórdico, Noruega es reconocido por sus universidades públicas. En este país la mayoría son estatales (con la excepción de algunas privadas) lo que se traduce en una matrícula gratuita con salvadas excepciones, ya que a los estudiantes se les pide un seguro médico y otros añadidos que hay que cubrir. El país ofrece un importante número de becas a estudiantes internacionales. Para ingresar a alguna carrera se debe tener un dominio del inglés y del noruego, ya que son requisitos para la inscripción.