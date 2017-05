La novia de Scioli estalló por engaños con otra modelo

Mientras el peronismo se debate entre quiénes serán sus próximos candidatos, un escándalo nuevo apareció en la vida personal de Daniel Scioli. Su novia, Gisela Berger, habría encontrado unos mensajes de un supuesto encuentro con la modelo Sofía Clérici.

En los chats, que el entorno de Berger le envió esta madrugada a NOTICIAS, se lee cómo el ex candidato a presidente organizaría con Clérici el encuentro en un “privado” de Vicente López. “Bueno, ¿espero el auto o voy yo?” le pregunta la modelo, mientras deciden dónde y a qué hora se van a encontrar. Finalmente acuerdan que será a las 21.30. “Voy preparadita linda”, le escribe Clérici, tras enviarle videos íntimos.

“Está re mal”, le dijeron a NOTICIAS allegados a Berger, cuyo romance con el ex gobernador se hizo público en noviembre del 2016. “Están ahora distanciados. Encontró estos mensajes donde Daniel le escribe, Clérici lo nombra y luego se encuentran en Arenales 554, Vicente López. Lugar de confianza de Daniel, sería”, cuentan alrededor de la joven de 28 años. Y completan: “Muchos videos y fotos no se pueden mostrar porque son muy subidas de tono. Gisela está pasando un muy mal momento”. NOTICIAS había intentado comunicarse con Berger cuando se supo de su noviazgo, por las cuestiones judiciales que involucran a la mujer (estuvo presente en algunos vuelos oficiales), pero no había contestado. Ahora, seis meses después, tras encontrar los mensajes entre Scioli y Clérici, desde el entorno de la modelo enviaron todo el material que habría descubierto.