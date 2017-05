Gisela Berger, la ex de Scioli: “Él quería que me haga un aborto”

Por Carlos Claá

Las cosas no están bien en el mundo del ex gobernador Daniel Osvaldo Scioli. Tras el escándalo que se armó cuando su novia, Gisela Berger, vio y viralizó los mensajes del ex candidato a presidente con la modelo Sofía Clérici, Scioli salió a dar la cara y dio un anuncio que prometía dar un giro a la enredada historia de amor: “Gisela está embarazada y voy a ser papá a los 60 años”, contó en un programa de tevé.

Pero NOTICIAS consultó a Berger y el feliz anuncio se derrumbó: “Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto”, aseguró la modelo. Ante la consulta de si accedió a su pedido, Berger completó: “Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así”.

Tras un silencio de varios días, Scioli indicó: “A los 60 años vuelvo a ser padre. Que Dios me ilumine. Gisela está embarazada y es normal que pase esto (el enojo de la modelo) porque tiene su sensibilidad”. Pero con el anuncio, el ex gobernador no logrará que su situación personal se tranquilice, para poder enfocarse en la política, en la recta final hacia las elecciones legislativas. Todo lo contrario: el escándalo recién comienza.