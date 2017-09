Por Leonardo D’Espósito

★★★★1/2 Este film despertó una terrible polémica en Francia cuando no fue seleccionado para Cannes. Razones hay: no sólo es de uno de los autores más interesantes del cine francés reciente, Bertrand Bonello, sino que resulta un relato apocalíptico que cuestiona el “idealismo” de cierta juventud contemporánea. Hay un grupo de jóvenes que decide llevar a cabo una serie de atentados terroristas, movidos casi por nada. Luego, todos se refugian en un shopping durante toda una noche. El contraste entre la acción ciega sobre consignas vagas y la vida casi bucólica en un paraíso de consumo es de un filo notable. Pero no se detiene ahí: Bonello no se carga de alegorías ni símbolos, sino que retrata, incluso, la más terrible de las crueldades. Película finalista y pesimista, es también una lección de cine, con sus encuadres anchos y sus personajes difusos. Trate de no perdérsela.