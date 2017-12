Ariel Lijo: indagando a las amistades

Por Rodis Recalt

En la causa Ciccone, al juez Lijo le tocó indagar a su amigo Jorge Brito, a quien invitó a su casamiento en el Sheraton de Pilar en abril del 2010. Ahora, en el caso Siemens, también le tocó decidir sobre el futuro de otro amigo: Carlos Corach.

Lijo y la familia Corach tienen una amistad que se remonta a la década del ‘90. El juez y su hermano “Freddy” cultivaron un vínculo afectivo con los hijos del ex ministro del Interior. En la foto que ilustra este recuadro están jugando al truco con Maximiliano Corach, hijo del ex funcionario y actual referente de la comuna 14 de CABA por Cambiemos.

Una testigo de aquellos encuentros es Carla Lago, la ex esposa de “Freddy” quien le inició una demanda tras el divorcio. Otra testigo es Olivia Lazzaro, ex cuñada de Maximiliano, quien también demandó a su ex, Natalio Andrés Corach. Coincidencias.