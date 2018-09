Consejos de la niñera de Luli Salazar para el casting de Vicky Xipolitakis

Por Giselle Leclercq

Ser la niñera de los hijos de los famosos no es tarea fácil. Hay que lidiar con la exposición mediática, con horarios poco tradicionales y viajes permanentes, con los caprichos de los chicos pero también con las mañas de sus padres. Yamila Lensina se convirtió en experta en este rubro: desde que nació Matilda, la beba de Luciana Salazar, ella es la que se encarga de todos los detalles. Por eso, su opinión es palabra mayor. En diálogo con NOTICIAS, opinió sobre el casting que lanzó Victoria Xipolitakis para conseguir su propia niñera y dio consejos para las chicas que quieran posturlarse: “Lo principal es la absoluta reserva”, aseguró.

Xipolitakis, que cursa el sexto mes de embarazo, abrió la convocatoria en Twitter e Instagram con el hashtag #ArrancamosConElCasting. En una serie de mensajes, adelantó sus polémicos requisitos: pidió que se presentaran mujeres de más de 40 años con visa estadounidense, que sean trabajadoras y de confianza y “que no hablen mucho”.

Sin embargo, para Yamila, el último requisito, que fue blanco de críticas en las redes, no estuvo fuera de lugar: “Creo que como en todo trabajo hay que ser callado y hacer lo que uno tiene que hacer. No me parece mal”, dijo.

Consultada sobre qué debe tener una persona que quiera convertirse en la babysitter de una famosa, Yamila agregó: “Tener dedicación, tiempo y estar atento a las necesidades del otro. Ser observador para saber entender a la otra persona ¡Mucho amor y paciencia!”, agregó.

Yamila se hizo conocida en el especial que filmó Salazar para mostrar su maternidad, “Luciana mamá”. En el episodio se vio que la niñera, además de cuidar a la beba, debe lidiar permanentemente con los caprichos y cambios de humor de la rubia, que llegó a enojarse con su asistente por llevar puestos los mismos zapatos que ella. Para Yamila, de todas formas, todo resulta más fácil “cuando hay cariño y te conocés”.

Por último, la niñera de de Matilda hizo hincapié en que “es fundamental ser una persona discreta, reservada y con ganas de trabajar”.

¿Se postulará alguien en el casting de Vicky con la paciencia de Yamila para soportar todas las excentricidades?