VIDEO| Edi Zunino: “No todos somos tan oscuros como Fernando Burlando”

El director de Contenidos Digitales de Editorial Perfil, Edi Zunino, respondió el cuestionamiento de Fernando Burlando a NOTICIAS por la tapa en la que se ve al actor Juan Darthés, junto a su esposa, en el hotel de San Pablo donde se hospedaron luego de su exilio de la Argentina.

En el programa “Chismoses” de NET TV el abogado calificó de “rara” la tapa de la revista y dijo que no podía entender cómo las vacaciones de Darthés fueron tapa. “Me llamó la atención. Que Darthés sea tapa de NOTICIAS, es llamativo. Miles de temas de la farándula interesan, pero no son noticia”, dijo.

“No puedo creer lo que dice Burlando. Termina discutiendo la tapa de una revista sobre un tema que no es de farándula, acá estamos hablando de una presunta violación de una menor”, le contestó Zunino en el mismo programa. Y agregó: “No todos somos tan oscuros como Burlando. El que está convirtiendo el caso de una supuesta violación en farándula es él. Me parece que lo primero que tendría que hacer Fernando Burlando es considerar su historia y no analizarnos a todos con la misma vara con la que analiza su propia vida”.

Zunino se refirió a la carrera profesional de Burlando, quien saltó a la fama en los ´90, cuando defendió a integrantes de la banda Los Horneros, condenados por el asesinato del reportero gráfico de NOTICIAS, José Luis Cabezas . “No todos nos hicimos famosos de la nada defendiendo a los asesinos de José Luis Cabezas. Aquello sí que era turbio“, dijo el directivo de Perfil. Y agregó: “Así empezó Burlando su carrera de abogado mediático”.

El abogado había declarado que le parecía rara la decisión. “No le quiero llamar persecución, pero es raro”, dijo en el programa. Ante las acusaciones del abogado, Zunino fue firme: “Las tapas de NOTICIAS no son contra nadie, son temas que interesan. Juan Darthés se convirtió en Argentina en un sujeto noticioso que aparte de interesar porque es famoso, interesa por todo el contexto de debate que ha generado en la sociedad”, concluyó.

