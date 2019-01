Daniel Hadad: “Macri no aprovechó bien los primeros tres años”

Por Pablo Berisso | Rodis Recalt

Noticias: ¿Cuál es su relación con el Gobierno?

Daniel Hadad: Yo lo conozco a Macri desde hace prácticamente 30 años y desde que asumió como presidente lo vi dos veces: ambas en Navidad. Una vez le regalé una biografía de Churchill y la otra vez el último libro de Tomas Friedman, “Gracias por legar tarde”, sobre tres grandes fuerzas: la tecnología, la globalización y el cambio climático. La parte periodística la siguen los cuatro periodistas acreditados en Casa de Gobierno. No tengo contacto.

Noticias: ¿Conociéndose ambos desde hace tantos años, nadie lo llama por algo publicado o lo que fuere?

Hadad: No, y creo que por varias razones. La primera es que este Gobierno no cree demasiado en los medios, cree más en las redes que en los medios. Le preocupa muy poco lo que pueda decir La Nación, Perfil, Clarín o Infobae. Y te lo dicen directamente.

Noticias: Pero usted recibe pauta estatal.

Hadad: Cuando yo veo sector por sector, en toda mi facturación total, el sector público argentino representó un 6 o 7 por ciento de la facturación total.

Noticias: ¿Qué opina de los tres años de Gobierno que lleva Mauricio Macri?

Hadad: No aprovechó bien los primeros tres años.

Noticias: ¿A qué se refiere con no aprovecharlos bien?

Hadad: Creo que tuvo un infantilismo en cuanto al optimismo, en cuanto al hay que ser optimista porque sino afectamos a los mercados, a no plantearle a la gente la crisis, no le mostraron el estado en el que el kirchnerismo había dejado al Estado, y no sólo no bajaron el gasto público sino que lo aumentaron. Y después son timoratos en un montón de cosas. Por ejemplo, Estados unidos viene buscando una alianza con la Argentina desde hace tiempo, la Argentina le responde mostrándose amena pero manteniendo la base China, un sí a medias. Bolsonaro lo primero que dijo fue “vamos a hacer una alianza con Estados Unidos y con todo gusto va a instalar una base militar norteamericana”, que no te cambia nada, pero cambia la integración de negocios. O por ejemplo, Estados Unidos propone que Luis Almagro sea nuevamente el secretario general de la OEA, aún no había asumido Bolsonaro y Brasil levantó la mano y dijo “nosotros acompañamos”, el canciller de Colombia, otro jugador clave en la región, hizo lo mismo, sin embargo, Argentina dice “no sabemos, quizá presentemos un candidato propio”. En esas cosas les veo una cuota de infantilismo.

Noticias: Usted tenía muy buena relación con Néstor Kirchner y Julio De Vido, relación que luego se rompió por las presiones que usted contó en un programa de TV. ¿Qué lo llevó a hablar después de tantos años?

Hadad: Se dio así. Nada en particular. Sentí que era el momento de hacerlo. Tenía productores que todo el tiempo me invitaban e invitan a programas, pero siempre decía que no hasta que un día me dije “ya está, es hora de contarlo”, y me senté en el programa de Alejandro Fantino.

Noticias: No era muy de dar notas y ahora se lo ve seguido en programas de televisión.

Hadad: Fui a América, a TN, soy abierto, son momentos y estoy abierto, contesto todo, no tengo problema. Uno cambia con los años.

Noticias: ¿Qué hay de cierto sobre la versión de que está interesado en comprar C5N?

Hadad: Todos los días tengo una propuesta de volver a medios tradicionales, radios que se venden o que están en quiebra, o algún canal de televisión que está en venta u otro que está en concurso. Y a cada persona que viene con esa idea a tentarme, porque es como tentar a un viejo adicto que pudo dejar el cigarrillo, le digo lo mismo, yo eso ya lo hice.

Noticias: ¿Por qué dice que no a la TV y a la radio?

Hadad: Yo no creo que la televisión ni la radio ni los medios de papel vayan a desaparecer. Siempre va a haber un nicho para todos. Yo, por ejemplo, más allá de tener un medio exclusivamente digital, soy un bicho de papel: me levanto y desayuno con seis diarios y utilizo mi lapicera para marcar las noticias que me interesan.