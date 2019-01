Scaramouche

Por Leonardo D’Espósito

**** Una novela popular de Rafael Sabatini, un folletín. Hay un señor que descubre que tiene padre noble, un par de chicas, un villano y el lujo de la corte francesa en las épocas de la Revolución. También hay esgrima. Bueno, sobre todo hay esgrima, porque este film es de esa clase de gran espectáculo donde los actores ponían el cuerpo y la mano de manera elegantísima para causar emoción. Stewart

Granger fue una estrella, por cierto, y es extraño que ese rostro que parecía el de Rock Hudson arenado a presión no sea de los que más se recuerdan cuando se arma el “canon” de Hollywood. La película es de George Sidney, un artesano nada personal que a veces la pegaba (y a veces no), y aquí logra que toda la película funcione con absoluta soltura, y la mezcla de romance, aventuras, miriñaques y pelucas llenas de talco no nos expulse sino se transforme en un universo en el que podemos creer. Así era el Hollywood de oro, y merecía ese apelativo.

(EE.UU., 1952) Aventuras. Dirección: George Sidney. Con Stewart Granger. Qubit.TV.