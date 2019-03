Aborto: los números detrás del debate entre verdes y celestes

Por R. N.

La ciudad de Buenos Aires es más cosmopolita y mucho menos conservadora que el resto del país sobre el aborto. La provincia de Buenos Aires y el interior del país son más tradicionales. Pero la idea de que siga siendo delito es baja. Hay un tema que cruza de manera potente a este tipo de problemáticas sociales y tiene que ver con la libertad de la mujer. Cuando la palabra libertad aparece, la mayor parte de recaudos contrarios al feminismo comienzan a desvanecerse.

Este no es un fenómeno solamente argentino, en el mundo occidental, por lo menos, es uno de los grandes temas contemporáneos. Moviliza fundamentalmente a las nuevas generaciones que claman por una cultura distinta. Incluso hay países de Oriente que han tenido logros importantes en los últimos años como la licencia de conducir para las mujeres. Pueda que sepa a poco, pero es también un gran logro en sociedades tan conservadoras.

Para la gente, legalización y despenalización del aborto no significa lo mismo. Los resultados de un estudio nos muestran que en nuestra sociedad eso ocurre, por exótico que parezca. Existen contradicciones propias de algo que ha provocado mucha polémica en los últimos tiempos. Cuando hablamos de si las mujeres que se practican un aborto deben ir a la cárcel, la mayor parte de la gente en todas partes estaría en desacuerdo con tal cosa, porque verlo como delictivo les parece exagerado.

Hay dos caras distintas del problema y el estudio aborda ambas: A nivel nacional el 33% estaría a favor y el 54% en contra de la legalización del aborto. Y al mismo tiempo, cuando se trata de penalizar con prisión a la mujer que lo haya realizado, solamente el 26% estaría de acuerdo y el 53% en desacuerdo. En la provincia de Buenos Aires, el 38% está con la legalización del aborto y el 49% no lo está; sin embargo, solamente el 15% estaría de acuerdo con apresar a una mujer que aborta y el 68% en desacuerdo con sancionarla con prisión.

En la Capital, las cosas son distintas: el 60% está a favor de la finalización voluntaria del embarazo, y el 32% no lo está. Cuando se establece la relación con la cárcel, solamente el 8% estaría de acuerdo con penalizarlo y el 82% estaría en contra de que sea punible. Lo que nos lleva a pensar que los resortes que llevan a tomar posiciones al respecto son menos profundos de lo que creemos. De alguna manera, lo que puede estar en discusión es si debe ser gratuito, obligatorio y sancionatorio para los profesionales que no lo apliquen. En la despenalización propiamente dicha, parece haber mayor entendimiento en la mayoría de la sociedad.

También se observa en el estudio que mientras más educado y más joven es el encuestado, más apertura muestra a la libre decisión de la mujer. Es llamativo que en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, son las propias mujeres las menos favorables a la legalización y despenalización del aborto. Es estas zonas la posición de la mujer es más conservadora por múltiples factores.

Es probable que, si realmente los grupos feministas quieren conseguir derechos más avanzados en estas zonas del país, deban prestar más atención a las mujeres con logros menos ambiciosos, como las licencias de manejo de otros lugares, antes de optar por otras batallas. También es probable que los grupos antiaborto pueden encontrar otros elementos argumentativos que resulten más interesantes que concentrarse en decir que se trata de un asesinato porque la sociedad no lo ve de esa manera. Y no lo hace porque no le parece lo mismo matar a alguien dolosa o perversamente que tener un embarazo no deseado y no querer tener a la criatura.

En este antagonismo hay más acuerdo del que nos imaginamos en el conjunto de la sociedad que cuando vemos a los grupos militantes movilizados de un lado y de otro.