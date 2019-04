Love, Death and Robots: ciencia ficción, terror y fantasía

Por Leonardo D’Espósito

**** Por suerte ya no hay que aclarar que la animación no es necesariamente infantil. Bueno, sí, todavía hay que aclararlo pero apariciones como “Love, Death and Robots” (“Amor, muerte y robots” en castizo) permiten explicarlo rápido. Se trata de una antología de cortos animados de diferente largo (entre 7 y 17 minutos; sin títulos, el promedio ronda los 10) que giran alrededor de la ciencia ficción, el terror y la fantasía.

Todos incluyen sexo más o menos explícito y lenguaje obsceno, pero eso es lo de menos: lo que importa es que esta especie de dimensión desconocida explícita (porque la animación permite crear imágenes imposibles y llevar todo a tamaño épico) es que funciona como catálogo de lo que puede lograrse visualmente cuando el límite es sólo la imaginación.

Hay momentos épicos como “Punto Ciego”, sitcom como “Los tres robots”, o pura caricatura desaforada como “Historias Alternativas”, con seis muertes de Hitler. Es cierto que, desde el guión, es un poco desparejo, pero el atractivo gráfico compensa esas taras. La mirada pesimista sobre el mundo pocas veces se vio tan bella y divertida.

(EE.UU., 2019) Creada por Tim Miller y David Fincher. Con Topher Grace. Netflix.