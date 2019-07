El Ciervo, un rincón con conexión española en el centro de Neuquén

Antonio Alonso es referente de uno de los restaurantes más icónicos de la ciudad de Neuquén. Claro que allí pocos lo llaman por su nombre, sino que más bien es conocido como “el gallego”.

Nacido en Galicia, España, él y su familia son quienes llevan adelante

uno de los principales rincones gastronómicos de excelencia en la capital de la provincia patagónica: El Ciervo.

¿Cuál es la historia de este mítico lugar?

Así lo explica Gabriel, su hijo. “El negocio es el más viejo de la gastronomía en la ciudad de Neuquén. Está en manos de mis padres desde el año 70 y funciona en la manzana de la Asociación Española de Neuquén”.

“Forma un núcleo cultural y de esparcimiento junto con el Cine Teatro Español, el más grande de la ciudad y el Centro Cultural Alberdi. El negocio funciona con el mismo nombre desde el 65 y somos una referencia de la ciudad, con cambios pero siempre con la misma gente al frente e igual denominación”, cuenta con orgullo.

Su particular nombre plantea una pequeña trampa para quienes nunca tuvieron la posibilidad de estar in situ y probar la experiencia. “El restaurante tiene algunas cosas contradictorias para quien no lo conoce. A pesar de su nombre, no se vende ciervo y los productos más reconocidos son los pescados”.

“La conexión con España está dada porque mi viejo es de Galicia por ello, hay una gran variedad de pescados y de mariscos. Hoy en un lugar que está lejos del mar podemos tener una gran variedad de ese tipo de comidas y son muy demandadas por nuestros clientes”.

“Tenemos tortillas, bifes; es un lugar de comida clásica como los que se pueden encontrar en los barrios típicos de Buenos Aires, solo que la impronta del negocio no se quedó en el tiempo”.

¿Pensaron en cambiar la fachada del lugar alguna vez?

Actualizamos el negocio con diversas reformas, lo que hace que tal vez los turistas no imaginen la historia con la que cuenta el lugar.

“Es un ambiente agradable con comida y servicio típico de los clásicos de Buenos Aires, solo que con una fisonomía que lo hace parecer con menos antigüedad de la que realmente tiene. El Ciervo tiene la particularidad de que se ve más nuevo de lo que es”.

Una de las premisas fundamentales para quienes manejan este restaurante es el buen trato humano con sus clientes. Por eso lo tratan como una de sus prioridades fundamentales.

El turismo en la ciudad es cada vez más importante, ya sea de paso o por actividades en la misma, por lo que siempre estamos atentos a las necesidades de los viajeros. Desde orientarlos con recorridos en la ciudad, o recomendaciones en hotelería, hasta consejos acerca de las rutas para llegar a distintos destinos.

“Todos somos turistas en algún momento, solo buscamos que se sientan a gusto durante su estadía. Nuestro servicio de comida tiene un horario extenso para que siempre encuentren una opción para calmar el apetito, sin importar el horario en el que arriben”.

“Por supuesto si el turista es español tendrá un encuentro asegurado con mí viejo para rememorar su lugar de origen. Tenemos una vocación de poder generar eso con el turista, ya que para nosotros es un motivo de orgullo que vengan, ya sea que hayan llegado de casualidad o por recomendación”, comentó con entusiasmo Gabriel.

El horario de atención es de corrido desde las siete hasta aproximadamente las dos de la mañana, de acuerdo al día y a la época del año.

Si bien siempre fue una referencia en la gastronomía de la ciudad, ha tenido distintas etapas según los contextos económicos y las preferencias gastronómicas tanto de sus dueños como de sus clientes.

“Primero fue una confitería clásica, luego restaurante y marisquería para finalmente adoptar un esquema flexible que permita encontrar una opción para cada momento del dia. Tenemos desayuno, almuerzo, merienda y cena aunque nuestro fuerte siguen siendo las comidas pero al estar en pleno centro siempre es un buen lugar para un paso o una breve reunión”, ahondó Gabriel.

Para ellos, la calidad culinaria es una de las premisas básicas para poder dar el mejor servicio. Por eso mismo, trabajan con proveedores de excelencia: “En cuánto al pescado trabajamos con un proveedor de San Antonio Oeste, que nos trae una merluza pescada artesanalmente que es fuera de serie”.

“La pescan y al día siguiente está en Neuquén, realmente es algo que llama la atención por su tamaño y sabor. Es nuestro caballo de batalla, los turistas cuando vienen y la prueban se llevan una sorpresa porque probablemente no esperaban encontrar un producto marino, de esa calidad, en una ciudad como Neuquén, alejada del mar”

“Del mismo modo, sale muy bien el bife de chorizo, la tortilla española, la paella de mariscos, eso sale perfecto y en cuanto a algo

más liviano, sándwich de jamón crudo y queso o lomo son de las cosas que más destacan los clientes”.

¿Qué ofertas tienen en cuanto a lo dulce?

“La gran mayoría de nuestros postres son artesanales, realizados en el negocio por Eduardo, mí tio. Se destacan el flan, el budín de pan, el tiramisú, variedad de tartas, sopa inglesa y el panqueque de manzana quemado al rhum y flameado por los mozos en las mesas, generando una experiencia llamativa para los clientes”.

El restaurante se ubica en el centro neurálgico de la ciudad, más precisamente en Avenida Argentina 219, Neuquén Capital. En Facebook pueden encontrarlos como “El Ciervo”, y su número telefónico ante cualquier tipo de consulta es 299 549 6079.