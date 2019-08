Ante la crisis, las desarrolladoras inmobiliarias apuntan a lo más alto del mercado

Por Luciana Glezer

El grupo IRSA, que encabeza Eduardo Elsztain, encabeza el ranking de desarrolladoras inmobiliarias de la Argentina, según la revista Mercado. Fundado en 1943, se posiciona como el líder en el desarrollo de centros comerciales. Pero además avanza en la construcción de grandes espacios como supermercados, farmacias, companías de telecomunicaciones y empresas high tech.

IRSA posee entre sus activos desde el edificio del banco JP Morgan en Manhattan hasta el casino Tivoli de Las Vegas. Uno de sus diamantes es la compañía de pensiones y seguros en Israel, que es la segunda de ese mercado. Estos negocios internacionales funcionan como muro de contención ante la vulnerabilidad de la economía local.

Consultatio ocupa el segundo puesto en el ranking de Mercado. Tiene tres décadas de historia dedicada al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de categoría y en ubicaciones privilegiadas en la Argentina.Su fundador, presidente y socio mayoritario, Eduardo Costantini, define el escenario macroeconómico: “Caracterizado por un alto nivel de volatilidad e incertidumbre, lo que dificulta la construcción de estrategias de largo plazo. La economía argentina enfrenta importantes desafíos en el proceso de estabilización de sus desequilibrios macroeconómicos, el elevado déficit fiscal, que se está reduciendo, y un alto nivel de inflación, que no ha disminuido. En este contexto, las principales variables de política económica como el tipo de cambio y las tasas de interés muestran una elevada volatilidad que dificulta los procesos de inversión y, por ende, el crecimiento económico”.

Costantini atribuye a este contexto el hecho de que los niveles de actividad se hayan reducidos significativamente, como en la mayoría de los sectores de la economía: “La recesión ha sido más profunda y más larga de lo esperado y se espera que la definición del escenario político represente el puntapié para un cambio de expectativas que traccione un cambio de tendencia”. El dueño de Consultatio explica que esto deriva en un mercado inmobiliario local atravesado por una situación difícil debido a la alta incertidumbre “exacerbada por la falta de claridad en el panorama electoral”. Incertidumbre, que según él explica, afecta directamente las decisiones de los agentes económicos, especialmente las relacionadas a bienes durables y de largo plazo.

Los proyectos más afectados son los orientados al usuario final, los cuales son habitualmente financiados con preventas, operaciones que muestran una constante tendencia bajista. La historia indica que los proyectos orientados a segmentos de alto poder adquisitivo han resultado el salvavidas de las desarrolladoras en este tipo de contexto. Su demanda resulta más estable. Se trata de inversores de largo plazo con alto nivel de sofisticación que adquieren este tipo de productos para diversificar sus portafolios. Es por ello que los desarrolladores vuelven a apostar al segmento premium.

Otros jugadores. Las propiedades estratégicamente ubicadas y de alta calidad “son un buen negocio porque permiten convertir los excedentes de capital a dólares; son unidades que, cuando el mercado se derrumba, conservan su valor, y, cuando se recupera, aumentan de precio”, afirman desde NorthBaires, desarrolladora especializada en emprendimientos premium que conduce Marcos Juejati y que se ha asociado con empresas como Caputo, BMA, Syasa, Bullrich, Achaval Cornejo y Soldati. En la actualidad está construyendo el proyecto Om Recoleta, en el que el metro cuadrado promedia los US$ 5.200.

“Desde la crisis de 2001 y 2002, ha habido limitada inversión en edificios de alta categoría en Buenos Aires”, cuenta en IRSA. No obstante, admite “que actualmente hay una demanda importante por espacios de primer nivel”. La firma procura adquirir y desarrollar edificios de oficinas de primera categoría en las principales zonas de la ciudad de Buenos Aires y en otras áreas estratégicamente ubicadas, “que ofrecen rendimientos y potencial para la valorización del capital a largo plazo”.

“Planificar a largo plazo en este contexto es muy complicado, pero no imposible, Consultatio tiene proyectos a 30 años que requieren decisiones diarias y asumimos ese desafío”, cuenta Costantini. Su estrategia es apostar a la calidad para captar el interés de un número de compradores reducido, siempre manteniendo la solidez financiera de los proyectos para brindar mayor certidumbre y navegar el impacto de la coyuntura. La firma mantiene sus planes de inversión: este año invertirá más de US$ 60 millones en Argentina.

Consultatio cuenta con 376 empleados y espera facturar en 2019 en US$ 100 millones en el territorio nacional. La empresa participa en tres mercados, aquí y en el exterior: desarrollo de urbanizaciones (Nordelta, Puertos y Las Garzas); torres residenciales de lujo (Oceana Key Biscayne, Oceana Bal Harbour, Grand Bourg, Torre Oro y Quartier Ocampo) y desarrollo de edificios de oficinas AAA (Alem Plaza, Catalinas Plaza y Catalinas Norte).

Se encuentra en desarrollo el proyecto Oceana Puerto Madero, la última pieza que completará el Distrito Faena. Se trata del último terreno disponible en el dique 2 de Puerto Madero. Fue diseñado por el arquitecto inglés Brandon Haw. La obra demanda una inversión de US$ 120 millones. Se trata de dos edificios residenciales de ocho pisos cada uno, paralelos entre sí, con una plaza y un programa de arte público. Todas las unidades contarán con vistas privilegiadas al dique, al río y a la Reserva Ecológica. Las unidades se encuentran en venta, y a través de la modalidad friends & family ya se encuentra adjudicado el 50% del proyecto. La entrega está prevista para fines de 2020.

En simultáneo se encuentra en desarrollo otro proyecto residencial de lujo, en este caso situado sobre la avenida Ingeniero Huergo, entre Belgrano y Venezuela. La iniciativa está destinada a estudiantes, jóvenes profesionales y parejas, dada su ubicación en dialogo directo con la ciudad en un entorno marcado por el nuevo Paseo del Bajo. Se tratará del edificio mas grande de la ciudad de Buenos Aires.