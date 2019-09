Stolbizer emocionada por el desempeño de su hijo en el Mundial de Básquet

Por R. N.

“Lo importante es destacar el trabajo del equipo. Son un gran grupo profesional y humano. Más que felices todos los argentinos por este logro”, festejó Margarita Stolbizer, líder del GEN, y madre de Nicolás Laprovittola, uno de los referentes de la selección argentina de básquet que hoy consiguió el triunfo ante Francia por 80 a 66.

“Tienen un gran equipo y un hermoso grupo humano. Tienen Alma, liderazgo, compromiso y la trayectoria y los valores que en Argentina se inicia en los clubes de cada barrio. Vamosss esta Nueva Generación haciendo historia!!!”, había tuiteado luego de la victoria ante Serbia. Ahora con la victoria aplastante ante los galos, el equipo que dirige Sergio Hernández logró el pase a la final donde se verá con España, el domingo a las 9hs.

Además, durante el día de ayer y en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), Stolbizer volvió a apuntarle a Cristina Kirchner, y contradijo a Alberto Fernández, quien había insistido con la inocencia de la ex presidenta en las causas que la tienen como imputada: “si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar”.

“Rechazo las expresiones de Alberto Fernández cada vez que dice que las causas están armadas y que hay presos políticos, es un disparate. La causa de los cuadernos es muy importante porque fue un antes y un después en las causas de corrupción. En esas causas hay una cantidad de pruebas que demuestran cómo utilizaron el Estado para enriquecerse. Por un lado, cometiendo delitos en la adjudicación de obras públicas, en las coimas”, marcó Stolbizer, , autora de “Ella miente”.

“Por otro lado, en las causas de Hotesur y Los Sauces, lavando plata sucia metiéndola en el mercado legal a través de hoteles y alquileres. Hay pruebas más que suficientes, los juicios vienen muy demorados como para demostrarle a Alberto Fernández que lo que dice es un tremendo disparate. No creo en el cierre de las causas. Tengo una mirada crítica sobre la justicia que excede lo que pueda llegar a pasar en diciembre porque tampoco se investigaron las causas que involucran a funcionarios de este gobierno”, remarcó.

“Cristina Kirchner tiene garantizada la impunidad con cualquiera de los dos porque Mauricio Macri eligió de vicepresidente a Pichetto, que dijo que no iba a cambiar su posición en el Senado para no atender los pedidos de fueros que han llegado de la justicia. Los tiempos electorales no son los que van a determinar el planchazo de muchas causas que ya están planchadas”, cerró la líder de GEN, enojada con Roberto Lavagna por la falta de Consenso.

“Si se hubiesen hecho las cosas bien, Roberto Lavagna tendría que haber sido el receptor de los votos de enojo y castigo contra Mauricio Macri. No logró pararse en un lugar para recibir ese votante. No se pudo construir eso y hoy hay gente de Lavagna que se ha pasado al kirchnerismo”, advirtió Stolbizer.