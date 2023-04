Cómo es el western gay de Almodovar

El nuevo film de Pedro Almodovar será estrenado en pantalla grande. “Extraña forma de vida”, protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, ocupará un puesto de honor en la programación oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes. La película es la segunda experiencia en idioma inglés del director español tras “La voz humana” (2020).

Acompañada de la música de Alberto Iglesias y la fotografía de José Luis Alcaine, la cinta cuenta la historia de dos pistoleros que se aman. Tiempo atrás, el propio Almodóvar adelantaba que el relato es un “western queer” por la sencilla razón de que se cuenta la historia de dos hombres que se vuelven a ver después de 25 años.

El cineasta reveló en un comunicado que el título de la cinta alude "al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que la que se vive dando la espalda a los propios deseos". El reparto lo completan Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto y Daniela Medina.

Como varios clásicos western de la década del 70, el rodaje se realizo en Almería, al sur de España. El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, llevo a cabo la producción junto con la casa de moda Saint Laurent. La firma francesa tuvo una destacada participación en el diseño de vestuario, de la mano del modisto Anthony Vaccarello.

Hace unos meses, la artista británica Dua Lipa invitó al realizador de “Hable con ella” y “Todo sobre mi madre” para participar en podcast. Entonces contó: “Se trata de la masculinidad en un sentido profundo, porque el western es un genero masculino. Lo que puedo decirte es que posee muchos elementos del western. Tiene al pistolero, al sheriff y al rancho, pero lo que ofrece, que la mayoría de los westerns no lo tienen, es el tipo de dialogo que no creo que una película de Oeste haya capturado jamás entre dos hombres”.

Sin embargo, este no es el único western que se visualizara en la “Meca del cine”. El festival de la Costa Azul contará con la presencia de Martin Scorsese, que incurrirá por primera vez en el género del Lejano oeste. “Killers of the Flower Moon”, es el nuevo film del veterano director neoyorquino que contara con las actuaciones de Leonardo Di Caprio, Robert De Niro y el flamante ganador del Oscar, Brendan Fraser.

Este nuevo anuncio se suma a la confirmación anterior del drama histórico de Maïwenn, "Jeanne du Barry", protagonizado por Johnny Depp como Luis XV, que se estrenará mundialmente en la noche de apertura de la 76 edición del festival francés. Con el broche de oro, del regreso de Harrison Ford, en su despedida del personaje que ha definido su carrera, de la mano de 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

por R.N.