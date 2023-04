Trece mujeres acusan de abuso sexual a Gérard Depardieu

“Sin previo aviso, Gérard Depardieu me metió la mano por debajo del vestido, sentí sus dedos”, contó una actriz al medio francés Mediapart, bajo condición de anonimato. Los hechos que describe se produjeron en diciembre de 2014 durante el rodaje de la película "Big House", del director Jean Emmanuel Godart, filmada en New York.

La presunta víctima, en ese momento, tenía 24 años y decidió quejarse al equipo de producción. Así lo confirmó Isabel Butel, auxiliar de vestuario presente en las grabaciones, que también habló con Mediapart sobre el hecho acontecido. Según su testimonio, la reacción del set con la víctima era “Oh, es Gérard, es un poco provocador”.

Hasta el momento, trece mujeres han acusado al actor francés de cometer actos de violencia sexual, incluido tocamientos, frases obscenas y gruñidos insistentes, durante los rodajes de once films entre 2004 y 2022. Los testimonios, revelados el martes por el medio galo, describen un modus operandi similar del actor y ponen de relieve la ausencia de reacción de los equipos de rodaje, que la mayoría de las veces ignoraron los hechos o minimizaron el comportamiento.

Gerard Depardieu es una de las figuras más conocidas, polémicas y aclamadas del cine francés. El actor de “Danton” y “Cyrano de Bergerac”, hasta el momento niega todas las acusaciones formuladas. El intérprete ya había sido imputado por agresiones sexuales en 2020, tras la denuncia de la joven actriz Charlotte Arnould .

Las mujeres que han dado sus testimonios, en algunos casos de forma anónima, a la prensa francesa son actrices, maquilladoras, técnicas y becarias. Todas han descrito comportamientos similares durante los rodajes: una mano en la entrepierna, sobre los glúteos, el pecho, frases de índole sexual y gruñidos insistentes a unos centímetros de ellas.

Según los testimonios recogidos, estos actos se cometían a la vista de todos, sin ninguna voluntad de esconderse. Las declaraciones también apuntan a risas o la complacencia de los equipos de producción. Sin embargo, nueve de los 20 realizadores y productores contactados por el medio no han contestado y el resto afirman que no han sido informados de comportamientos inapropiados durante los rodajes o que no recuerdan o vieron este tipo de actos.

Solo uno de ellos, el cineasta de las películas "Disco" (2008) y "Turf" (2013), Fabien Onteniente, ha dicho que había sido alertado por una directora de casting de que Depardieu “era pesado con las chicas”, cuando dos asistentes fueron a verlo directamente para quejarse, una de ellas llorando.

Los abogados del actor de 74 años y nacionalizado ruso, han declarado mediante un comunicado que su cliente niega formalmente todas las acusaciones. Por otro lado, según el diario El País, ninguna de las trece presuntas víctimas, que dieron su testimonio al medio periodístico francés, han presentado una denuncia formal ante la justicia.

